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बस्तर के आदिवासी पीने के पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर, खरीद कर पीते हैं पानी

बस्तर : नौतपा में बस्तर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है. एक तरफ गर्मी से लोग परेशान है, वहीं दूसरी ओर बस्तर के आदिवासी पीने के पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. पीने का पानी इतना जरूरी हो गया है कि अब ग्रामीण अपने घर परिवार को छोड़कर जिला कलेक्टर कार्यालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं.

ग्रामीण जगदीश ने कहा कि वे सिरिसगुड़ा के साहूकार पारा से कलेक्टर कार्यकाल पहुंचे हुए हैं. गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. ना ही हैंडपंप है और ना ही नल जल योजना गांव में संचालित है. मजबूरी में दर्जनों परिवार के लोग करीब डेढ़ किलोमीटर दूर निजी बोर से पीने का खरीदी रहे हैं, जिसकी कीमत गर्मी में 300 तक पहुंच जाती है.

पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे बस्तर के आदिवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)

"अमृत मिशन योजना फेल"

ग्रामीण ने बताया कि गांव में केवल खानापूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाई गई है. अमृत मिशन योजना के तहत ना पानी टंकी बनी हुई है और ना ही नल का कनेक्शन लगा हुआ है. ग्रामीण काफी परेशान हैं. अपर कलेक्टर ने 10-12 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है.

पानी के लिए परेशान बस्तर के आदिवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीण दशीराम बघेल ने बताया कि ना पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही नहाने की है. सरकार कोई ध्यान नहीं देती है. स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कुछ ध्यान नहीं देते हैं. जिसकी वजह से आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है. तालाबों में पानी भी सूख गया है.