रांची के चांद गांव में धर्मांतरण के खिलाफ जनसभा, आदिवासी अस्तित्व बचाने का आह्वान, सरना माता जय के लगे नारे

रांची: नामकुम स्थित चांद गांव में धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं. आरोप है कि झांसा देकर आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है. इसके खिलाफ आज "आदिवासी सरना बचाओ महारैली" के बैनर तले आदिवासी संगठनों का रांची के 10 माइल चौक के पास जतरा मैदान में जुटान हुआ. इस दौरान प्रशासन पर भी भेदभाव का आरोप लगाया गया.

आदिवासी संगठनों ने चांद गांव तक रैली निकालने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण जतरा मैदान में जनसभा की गई. जनसभा में भगवान बिरसा मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई. इस दौरान सरना माता और धरती माता की जय के नारे लगाए गए.

आदिवासी नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

आदिवासी नेताओं की प्रमुख बातें

आदिवासी सरना विकास समिति की मेघा उरांव ने कहा कि प्रशासन को बताना चाहिए कि किसने धर्मांतरण के लिए सभा लगाने की अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को खत्म करने की बड़ी साजिश चल रही है. दूसरे जगह से आकर लोग आदिवासियों को बरगला रहे हैं. सवाल उठाने पर अब खुद को बाबा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसकी जानकारी एसडीओ और डीसी से लेकर राज्यपाल तक दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के मना करने पर चांद गांव तक रैली को टाल दिया गया लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा.

आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जमकर भड़ास निकाली. कहा गया कि नामकुम प्रखंड के लगभग 94 गांवों में से 34 गांवों में अब सरहुल नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में लोग सरना से दूसरे धर्म में चले गए हैं. इसके कारण पारंपरिक पूजा-पाठ और रीति-रिवाज बंद होते जा रहे हैं.