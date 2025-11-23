रांची के चांद गांव में धर्मांतरण के खिलाफ जनसभा, आदिवासी अस्तित्व बचाने का आह्वान, सरना माता जय के लगे नारे
रांची के चांद गांव में धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने जनसभा की.
Published : November 23, 2025 at 5:46 PM IST
रांची: नामकुम स्थित चांद गांव में धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं. आरोप है कि झांसा देकर आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है. इसके खिलाफ आज "आदिवासी सरना बचाओ महारैली" के बैनर तले आदिवासी संगठनों का रांची के 10 माइल चौक के पास जतरा मैदान में जुटान हुआ. इस दौरान प्रशासन पर भी भेदभाव का आरोप लगाया गया.
आदिवासी संगठनों ने चांद गांव तक रैली निकालने की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण जतरा मैदान में जनसभा की गई. जनसभा में भगवान बिरसा मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई. इस दौरान सरना माता और धरती माता की जय के नारे लगाए गए.
आदिवासी नेताओं की प्रमुख बातें
आदिवासी सरना विकास समिति की मेघा उरांव ने कहा कि प्रशासन को बताना चाहिए कि किसने धर्मांतरण के लिए सभा लगाने की अनुमति दी है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को खत्म करने की बड़ी साजिश चल रही है. दूसरे जगह से आकर लोग आदिवासियों को बरगला रहे हैं. सवाल उठाने पर अब खुद को बाबा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसकी जानकारी एसडीओ और डीसी से लेकर राज्यपाल तक दी गई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन के मना करने पर चांद गांव तक रैली को टाल दिया गया लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जमकर भड़ास निकाली. कहा गया कि नामकुम प्रखंड के लगभग 94 गांवों में से 34 गांवों में अब सरहुल नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में लोग सरना से दूसरे धर्म में चले गए हैं. इसके कारण पारंपरिक पूजा-पाठ और रीति-रिवाज बंद होते जा रहे हैं.
आरोप लगाया कि धर्मांतरण की सभा के बहाने आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, जिससे आदिवासी संस्कृति और सभ्यता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. कई सरना प्रतिनिधियों ने कहा कि पाहन की बकास्त/भूईहरी जमीन पर बिना ग्रामसभा की अनुमति के सभा चलाई जा रही है, जो पांचवीं अनुसूची और ग्रामसभा के अधिकारों का उल्लंघन है.
धर्म वापसी करने वाले ने बताई आपबीती
इस जनसभा में मांडर के निर्मल उरांव भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि साल 2023 में उन्होंने सरना में वापसी कर ली थी. तब से उनके और उनके परिवार पर अत्याचार हो रहा है. उन पर कई बार हमले हो चुके हैं. इसकी जानकारी थाना को भी दी गई लेकिन फिर भी हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. लाचार होकर निर्मल उरांव ने जनसभा में पहुंचे आदिवासी नेताओं से मदद की गुहार लगाई.
