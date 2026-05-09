जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म कोड सहित कई मांगों को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन हुए एकजुट, आंदोलन की दी चेतावनी
जनगणना फॉर्म में सरना धर्म कोड समेत कई मांगों को लेकर रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने बैठक की.
Published : May 9, 2026 at 7:00 PM IST
रांची: आदिवासी जन परिषद सहित कई आदिवासी-सामाजिक संगठनों ने संयुक्त बैठक कर जनगणना कॉलम में अलग से सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की. इस बैठक में जनजातीय समुदाय की झारखंड में सरकारी अधिकारियों की देखरेख में हो रही जमीन की लूट और आने वाले दिनों में परिसीमन के बाद झारखंड की राजनीति पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा की गई.
बैठक में आदिवासी जन परिषद के प्रेमशाही मुंडा, आदिवासी बचाओ मोर्चा से जुड़ी पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, आदिवासी नेता देवकुमार धान सहित कई जनजातीय नेताओं ने वर्तमान समय में हो रहे जनगणना कॉलम में जनजातीय समुदाय के लिए अलग कॉलम की मांग की.
पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता देव कुमार धान ने कहा कि आज हर तरफ जनजातीय समुदाय के लोगों की जमीन प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में लूटी जा रही है. ऐसे में जनजातीय समुदाय पर चौतरफा हमलों के खिलाफ संघर्ष की तैयारी करनी होगी. उन्होने कहा कि आदिवासियों की जमीन को लूट से बचाने, जनगणना 2027 के कॉलम में धर्म वाले स्थान पर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग तेज की जाएगी.
मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की. उन्होंने छोटानागपुर लॉ कॉलेज के नामांकन फार्म में धर्म वाले कॉलम में आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं होने का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी मैं वहां से यह ठीक कराकर आ रही हूं. हम सबको जागरूक रहना होगा क्योंकि हमारी पहचान से ही खिलवाड़ की तैयारी की जा रही है.
वहीं आदिवासी जन परिषद के प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है. आदिवासी धर्म कोड को लेकर केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार में भी इच्छाशक्ति की कमी दिखती है. उन्होंने कहा कि पूरे देश के जनजातीय संगठनों को एकजुट करके व्यापक आंदोलन शुरू करना होगा. तमाम राजनीतिक दलों की ओर से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश हो रही है जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा.
वहीं पूर्व मंत्री देवकुमार धान ने कहा कि लगातार आदिवासी संस्कृति और उनकी जमीन पर हमले हो रहे हैं, जिसे राज्य के आदिवासी सहन नहीं करेंगे. उन्होंने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी.
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