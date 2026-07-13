ETV Bharat / state

डोरी से बंधी आदिवासियों की आजीविका की डोर, बाजार भाव और कम उत्पादन ने बढ़ाई चिंता, सरकार से मदद की गुहार

महुआ के बीज को डोरी कहा जाता है.ये काफी सख्त होता है. आदिवासी जंगल के अंदर जाकर इनका संग्रहण करते हैं.इसके बाद इसे घर लाकर साफ करके धूप में सुखाते हैं. धूप में सूखने के बाद बीजों को फोड़कर मशीन की मदद से तेल निकाला जाता है. इसी तेल से आदिवासी अपना भोजन बनाते हैं.साथ ही साथ इन बीजों को बाजार में बेचकर जो पैसा इन्हें मिलता है उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं.

वनांचलों में इन दिनों आदिवासी जंगल से खास चीज को संग्रहित कर रहे हैं. इस चीज का नाम है डोरी.जिसे स्थानीय भाषा में महुआ बीज भी कहा जाता है. इस बीज के अंदर कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं.जिनका इस्तेमाल खाने के साथ-साथ औषधीय रुप में भी किया जाता है. आदिवासियों के लिए ये केवल एक लघु वनोपज नहीं, बल्कि हजारों वन आश्रित परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर का इलाका घने वनों से घिरा हुआ है.आधुनिक दौर में जंगल के अंदर बने गांवों में पुराने तौर तरीके जारी हैं.इन जंगलों में इन दिनों सुबह की पहली किरण के साथ ही ग्रामीणों की हलचल दिखाई देने लगती है. आदिवासी पुरुष और महिलाएं हाथों में टोकरी लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं.ये सभी जिस चीज के लिए जंगल के अंदर जाते हैं वो चीज ना सिर्फ इनकी दैनिक जरुरतों को पूरा करने में मदद करता है,बल्कि कई तरह के औषधीय इस्तेमाल के लिए भी जाना जाता है.आईए जानते हैं किस चीज के लिए ये आदिवासी जल्दी उठकर जंगल का रुख करते हैं.

उत्पादन कम होने से बढ़ी चिंता

आपको बता दें कि जिस डोरी को आदिवासी जंगल में लेने के लिए जाते हैं,उसे जंगल से लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन इस साल पेड़ों में डोरी का उत्पादन काफी कम हुआ है.इसलिए आदिवासी परेशान है.क्योंकि इसी के भरोसे ये अपना जीवन यापन करते हैं.ग्रामीण हीरा सिंह बताते हैं कि इस वर्ष जंगलों में डोरी कम मात्रा में मिल रही है.जो भी बीज मिलते हैं, उन्हें मेहनत से बीनकर घर लाया जाता है.बीजों को फोड़कर सुखाया जाता है और उनसे तेल निकाला जाता है.

सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डोरी का तेल भोजन बनाने के साथ-साथ औषधीय रूप से भी उपयोग किया जाता है.सर्दियों में त्वचा फटने पर यही तेल लगाया जाता है और शरीर या मवेशियों के गर्दन के दर्द में इसकी मालिश करने से आराम मिलता है- हीरा सिंह,ग्रामीण

बाजार में नहीं मिल रही मेहनत की कीमत



ग्रामीण महिला चैती बाई बैगा कहती हैं कि इस बार जंगलों में डोरी काफी कम है. पहले की तुलना में कम बीज मिल रहे हैं. कुछ बीज बाजार में बेच दिए जाते हैं, जबकि बाकी से तेल निकाला जाता है.वर्तमान में डोरी का बाजार भाव करीब 20 रुपये प्रति किलो है, जो बहुत कम है. हमारी गुजारिश है कि सरकार को इसका समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए ताकि वन आश्रित परिवारों को बेहतर आय मिल सके. वहीं श्यामा बाई के मुताबिक डोरी के तेल से बना भोजन काफी लाभदायक होता है.

आदिवासियों के लिए खजाना है महुआ बीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले डोरी को सुखाकर मशीन में पेरवाया जाता है और फिर तेल निकाला जाता है.यह तेल भोजन बनाने के साथ-साथ शरीर पर लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है.विशेष रूप से त्वचा की देखभाल और मालिश के लिए इसे काफी लाभकारी माना जाता है- श्यामाबाई, ग्रामीण





वहीं रामकली बैगा बताती हैं कि सर्दियों में डोरी का तेल शरीर पर लगाने से त्वचा का रूखापन और फटना कम होता है.उनके अनुसार यह तेल वर्षों से ग्रामीण परिवारों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है. औषधि विभाग की चिकित्सक डॉ. पूर्णिमा सिंह बताती हैं कि महुआ वनांचल क्षेत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है. यह आदिवासी समुदाय की आजीविका का आधार होने के साथ-साथ औषधीय दृष्टि से भी बेहद उपयोगी है. महुआ के फूल, पत्ते, फल और बीज सभी किसी न किसी रूप में उपयोग किए जाते हैं.

उत्पादन कम होने से बढ़ी परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महुआ के बीज, जिन्हें स्थानीय भाषा में डोरी कहा जाता है, से निकाले गए तेल का उपयोग भोजन बनाने के साथ-साथ औषधीय रूप से भी किया जाता है. इससे त्वचा संबंधी कई औषधियां बनाई जाती हैं और पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग वर्षों से होता आ रहा है. महुआ में पाए जाने वाले मेथेनॉलिक और एथेनॉलिक जैव सक्रिय तत्वों पर हुए अध्ययनों में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने की क्षमता के संकेत मिले हैं- डॉ.पूर्णिमा सिंह,औषधि विभाग

आजीविका का मजबूत आधार, लेकिन बढ़ रही चिंता



वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए डोरी केवल जंगल की उपज नहीं, बल्कि सालभर की आर्थिक उम्मीद है.महुआ के बीजों से मिलने वाला तेल उनके भोजन, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को पूरा करता है, जबकि बीजों की बिक्री नकद आय का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है.लेकिन घटता उत्पादन और कम बाजार मूल्य इन परिवारों की चिंता बढ़ा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि डोरी का उचित समर्थन मूल्य तय किया जाए और सरकारी स्तर पर खरीदी की बेहतर व्यवस्था हो, तो इससे हजारों आदिवासी और वन आश्रित परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.





खतरे में परंपरा और जीवन

महुआ की डोरी वनांचल की संस्कृति, परंपरा और आजीविका से गहराई से जुड़ी हुई है. जंगल से निकलने वाला यह छोटा-सा बीज हजारों परिवारों के घरों का चूल्हा जलाता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देता है.अब वन आश्रित परिवारों की उम्मीद सरकार से है कि उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, ताकि जंगल से जुड़ी यह परंपरा और आजीविका दोनों सुरक्षित रह सकें.





धमतरी में बीजेपी का जबरा फैन, गाड़ी को बीजेपीमय कर सदस्यता की मांग, 43 साल तक विपक्ष में की है राजनीति

पद्मविभूषण डॉ तीजन बाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने बताया अपूरणीय क्षति

शल्कधारी पैंगोलिन कोटगुड़िन मंदिर में मिला, दुर्लभ जीवों में होती है इसकी गिनती