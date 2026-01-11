ETV Bharat / state

महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया, बोले- भाजपा मुझे रास नहीं आई

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय फिर से कांग्रेस में लौट रहे हैं. मालवीय ने ईटीवी भारत से बातचीत में खुद इसकी पुष्टि की और कहा कि उनका मन हमेशा कांग्रेस में ही था. बांसवाड़ा-डूंगरपुर के वागड़ क्षेत्र के कद्दावर नेता मालवीय ने कांस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बैठक की. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया व रमिला खड़िया भी मौजूद रहीं.

भाजपा में छोटा कद, कांग्रेस में लंबा सफर: महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजस्थान के आदिवासी समाज के प्रमुख चेहरे हैं. वे बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं और 1998 में बांसवाड़ा से सांसद भी चुने गए. पूर्व अशोक गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने वागड़ क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बागीदौरा से भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष का पद न मिलने से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा ने उन्हें बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वे भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के राजकुमार रोत से करीब ढाई लाख वोटों से हार गए. विधायकी भी उपचुनाव में खो दी. मालवीय ने कहा, "भाजपा का डबल इंजन का नारा सुनकर गया था, लेकिन विकास कार्य अटक गए. भाजपा मुझे रास नहीं आई."

महेंद्रजीत सिंह मालवीय से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस नेताओं से सकारात्मक बैठक: रविवार की बैठक में मालवीय ने प्रदेश नेतृत्व को बताया कि उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता व जनता कांग्रेस को ही स्वीकार करती है. मालवीय ने कहा, "हम भाजपा में तो गए थे, लेकिन मन कांग्रेस में ही रहा. हम कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे." मालवीय ने जोर देकर कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी व माइनॉरिटी वर्गों को कांग्रेस ही सही मायने में प्रतिनिधित्व देती है. उन्होंने हरदेव जोशी व मोहनलाल सुखाड़िया जैसे नेताओं का उदाहरण दिया जो उनके क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने. डोटासरा ने स्वागत करते हुए कहा कि मालवीय का अनुभव कांग्रेस को मजबूत करेगा, खासकर आदिवासी बेल्ट में.