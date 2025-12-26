ETV Bharat / state

जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस, जनजातीय संस्कृति की दिखी झलक

कल्याण आश्रम ने प्रारंभ से ही जनजातीय समाज की मूल रीति-रूढ़ियों, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा, स्वावलंबन, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया. आज इसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं- योगेश बापट, महामंत्री, वनवासी कल्याण आश्रम

लोक कला संगम में जिले भर से आए लोक नृत्य दलों ने अपनी पारंपरिक नृत्य कला की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया.वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री योगेश बापट ने स्थापना दिवस का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की नींव 26 दिसंबर 1952 को उस दौर में रखी गई थी, जब जशपुर जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में विदेशी ताकतें वनवासी समाज को बहकाने और उनकी मूल संस्कृति को कमजोर करने के प्रयास कर रही थीं.

जशपुर: अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के 73वें स्थापना दिवस पर जशपुर नगर में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और अस्मिता का भव्य उत्सव देखने को मिला. जिला चिकित्सालय के पास स्थित आश्रम के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय प्रांगण में झांझ, मांदर और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप से पूरा वातावरण गूंज उठा.

लोक नृत्य में 100 से ज्यादा दल हुए शामिल

महामंत्री बापट ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर सामूहिक दौड़ और लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के विभिन्न अंचलों से 100 से अधिक लोक नृत्य दल भाग ले रहे हैं. कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुबह से ही जिले के कोने-कोने से नृत्य दलों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे आयोजन स्थल में उत्सव का माहौल बना रहा.

जशपुर में जनजातीय अस्मिता का उत्सव (ETV BHARAT)

वक्ताओं ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना का मूल उद्देश्य जनजातीय समाज को संगठित कर उनकी मूल पहचान को संरक्षित और संवर्धित करना रहा है. लोक कला संगम के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के बहुरंगी और विविध आयामों को एक ही मंच पर प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास किया गया है.

युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी मिलाया ताल से ताल

स्थापना दिवस पर आयोजित लोक नृत्य कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग महिला-पुरुषों का उत्साह भी देखते ही बना. पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक नृत्य दलों ने करमा, सरहुल, डंडा नृत्य सहित विभिन्न पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियां दीं.

जशपुर में मलखंब प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

बड़ी संख्या में जुटे लोग

लोक नृत्य देखने के लिए जशपुर नगर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी बड़ी संख्या में लोग आश्रम प्रांगण में उमड़ पड़े, जिससे पूरा क्षेत्र जनजातीय उत्सव के रंग में रंग गया.

भारत के विकास से कई देशों को हो रही है जलन:ओपी चौधरी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त मंत्री और जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम पिछले 73 वर्षों से वनवासी समाज की निस्वार्थ सेवा करता आ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है.

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम स्थापना दिवस (ETV BHARAT)

साल 2014 से पहले भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में 14वें स्थान पर था, जो आज चौथे पायदान पर पहुंच चुका है. भारत की इस प्रगति से कुछ देशों को असहजता हो रही है. इसी कारण वे बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर छद्म युद्ध जैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री

मिलेट्स स्वास्थ्यवर्धक आहार: ओपी चौधरी

ओपी चौधरी ने कहा कि आज पूरी दुनिया जनजातीय संस्कृति और खान-पान की कायल हो चुकी है. जिस मिलेट्स को कभी गरीबों का भोजन कहकर उपेक्षित किया गया, वही आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही दुनिया के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार के रूप में अपनाया जा रहा है.

मतांतरण से सबसे ज्यादा खतरा: ओपी चौधरी

ओपी चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनजातीय परंपरा और संस्कृति को मतांतरण से सबसे अधिक खतरा है. इतिहास लेखन में जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका की जानबूझकर उपेक्षा की गई, जिसे सुधारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कर किया है.

सेवा और संकल्प का सफर निरंतर जारी: सुभाष बड़ोले

वनवासी कल्याण आश्रम के मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री सुभाष बड़ोले ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद आश्रम ने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से वनवासी समाज की सेवा का कार्य किया है। वर्ष 1952 से शुरू हुआ यह सेवा और संकल्प का सफर समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर आज भी जारी है और भविष्य में भी निरंतर चलता रहेगा.