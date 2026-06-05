ETV Bharat / state

सूरजपुर में शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म, आरोपी फरार

युवती को शादी करने का भरोसा दिलाया और बनाए शारीरिक संबंध, कई महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर: जिले में एक आदिवासी युवती के साथ दैहिक शोषण का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवती से संपर्क किया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना के कई महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

आप को बता दे कि पीड़िता ने अजाक थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र निवासी प्रदीप अग्रहरि से उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. आरोप है कि आरोपी ने युवती को शादी करने का भरोसा दिलाया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

शादी से किया इनकार

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया. खुद को ठगा हुआ महसूस करने पर युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आरोपी की तलाश जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके. हालांकि मामला दर्ज हुए कई महीने बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिससे पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखी जा रही है.

फिलहाल पुलिस का दावा है कि आरोपी की पतासाजी लगातार जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.