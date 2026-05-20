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बलौदाबाजार में जनजातीय गरिमा उत्सव का शंखनाद, 46 गांवों में महाशिविर

मंगलवार को हाई लेवल बैठक में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कड़े और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं.

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जनजातीय गरिमा उत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 9:36 AM IST

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बलौदाबाजार: जिले के सुदूर अंचलों में बसे आदिवासी परिवारों तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला प्रशासन ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है. जिले में 18 से 25 मई 2026 तक 'जनजातीय गरिमा उत्सव' का आयोजन किया जा रहा है. इस उत्सव के तहत 'जन भागीदारी–सबसे दूर, सबसे पहले' विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिले के 46 जनजातीय बाहुल्य गांवों में योजनाओं के संतृप्तिकरण (सैचुरेशन) के लिए विशेष शिविरों का जाल बिछाया जाएगा. मंगलवार को समय-सीमा (TL) की हाई-लेवल बैठक में कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सभी विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कड़े और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

क्या है 18 से 25 मई का पूरा शेड्यूल? (दिन-प्रतिदिन का एक्शन प्लान)

​कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कतार के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना है. इसका शेड्यूल निम्नानुसार तय किया गया है:

  • 18 मई: अभियान का भव्य शुभारंभ
  • ​19 से 25 मई: चिन्हित 46 गांवों में विशेष संतृप्तिकरण शिविर, जहाँ ग्रामीणों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी
  • ​20 मई: प्रशासनिक अधिकारी और 'आदि कर्मयोगी' स्वयं गांवों का सघन भ्रमण कर जमीनी हकीकत जानेंगे
  • ​21 से 23 मई: ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए 'जनसुनवाई' का आयोजन
  • ​24 एवं 25 मई: शिविरों में प्राप्त आवेदनों और लाभान्वितों का मुकम्मल दस्तावेजीकरण (डॉक्यूमेंटेशन)

राजस्व मामलों पर अल्टीमेटम: "15 जुलाई तक निपटाएं 6 महीने से लंबित केस"

​बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की. पेंडिंग मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 6 महीने से अधिक समय से जितने भी प्रकरण लंबित हैं, उनके निराकरण के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए और हर हाल में 15 जुलाई 2026 तक उन्हें क्लीयर करें. कलेक्टर का सीधा आदेश: "15 जुलाई के बाद जिले की किसी भी राजस्व अदालत में कोई भी प्रकरण 3 महीने से अधिक लंबित नहीं दिखना चाहिए. सीमांकन के आवेदनों के लिए आरआई (RI) वार मैपिंग कर तत्काल काम बांटे."

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कलेक्टर कुलदीप शर्मा की हाई लेवल मीटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

पटवारी और सचिवों के लिए नया नियम

अक्सर गांवों से शिकायत आती है कि पटवारी और पंचायत सचिव मुख्यालय में नहीं मिलते. इस पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि सभी पटवारी और सचिव अपने-अपने आवंटित गांवों के पंचायत कार्यालय की दीवार पर अपनी उपस्थिति का दिन और समय अनिवार्य रूप से चस्पा (नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले) करेंगे, ताकि ग्रामीणों को परेशान न होना पड़े.

सड़क हादसों पर बड़ी कड़ाई: डिवाइडर में अवैध 'कट' मिला तो दर्ज होगा केस

​शहरों में मुख्य सड़कों और हाईवे के डिवाइडर पर लोगों द्वारा अपनी सहूलियत के लिए जगह-जगह अवैध 'कट' बना दिए जाते हैं, जो भीषण सड़क हादसों का सबब बनते हैं. इस पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. ​उन्होंने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO) को निर्देशित किया है कि डिवाइडर में केवल तयशुदा और अधिकृत स्थानों पर ही कट दिए जाएं, जिसके लिए एक विशेषज्ञ समिति निर्णय लेगी. "यदि समिति की अनुमति के बिना किसी अन्य स्थान पर डिवाइडर में कट पाया गया और वहाँ कोई दुर्घटना हुई, तो इसके लिए संबंधित निर्माण एजेंसी या जिम्मेदार विभाग को सीधे तौर पर पक्षकार (दोषी) बनाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी."

खाद-बीज का भंडारण और पेट्रोल पंपों की होगी नियमित जांच

आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग को सोसायटियों में खाद और उन्नत बीजों का पर्याप्त भंडारण समय से पहले सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती की ओर मोड़ने के लिए नैनो यूरिया और नैनो डीएपी (Nano DAP) के उपयोग को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा, उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति और शुद्धता की नियमित जांच करने के आदेश दिए. बारिश शुरू होने से पहले जिले के सभी निर्माणाधीन सड़क कार्यों को भी पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई है. ​इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता, निशा नेताम मड़ावी सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी (SDM) और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

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