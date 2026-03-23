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रायपुर बनेगा ट्राइबल खेलों का महाकुंभ, तैयारियों का कलेक्टर ने लिया जायजा, मैदान में संस्कृति की भी झलक, 'ग्राउंड' रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ को ट्राइबल गेम्स की मेजबानी, 'ग्राउंड' रिपोर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने विभिन्न खेल मैदानों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, खिलाड़ियों की सुविधा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, ताकि आयोजन के दौरान किसी प्रकार की कमी न रहे.

रायपुर बनेगा ट्राइबल खेलों का महाकुंभ, 'ग्राउंड' रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का मुख्य केंद्र बनने जा रही है. देशभर से करीब 3000 जनजातीय खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आयोजन को लेकर राजधानी में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिसका जायजा खुद कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लिया. खेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जोरदार तैयारी चल रही है, जिससे रायपुर खेल और संस्कृति का संगम बनने जा रहा है.

कलेक्टर ने संभाली कमान, तैयारियों का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईटीवी भारत से बातचीत में कलेक्टर ने बताई तैयारी

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि राजधानी में आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है. देशभर से खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है और उनके ठहरने व खान-पान की बेहतर व्यवस्था की गई है. अलग-अलग खेलों के लिए अलग-अलग मैदानों को तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रतियोगिताएं सुचारू रूप से आयोजित हो सकें. उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा.

राजधानी रायपुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैदानों में रिहर्सल, संस्कृति की भी झलक

जहां एक ओर खेल मैदानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारियां जोरों पर हैं. अलग-अलग राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के स्वागत में उनके पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति होगी. कलाकार बाजे-गाजे के साथ मैदानों में रिहर्सल करते नजर आए, जो उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने की तैयारी में जुटे हैं.

रायपुर बनेगा ट्राइबल खेलों का महाकुंभ, मैदान में संस्कृति की भी दिखेगी झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 खेलों में दिखेगा देशभर का दम

इस ट्राइबल गेम्स में वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कुश्ती, तैराकी, फुटबॉल और हॉकी जैसे सात खेलों में मुकाबले होंगे. 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे. छत्तीसगढ़ से 164 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 86 पुरुष और 78 महिला खिलाड़ी शामिल हैं.

सरदार बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम में कबड्डी खेल होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में होंगे मुकाबले

आयोजन के तहत पांच खेलों की मेजबानी रायपुर करेगा, जबकि एक-एक खेल बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर और सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में आयोजित होंगे. इससे पूरे प्रदेश में खेलों का माहौल देखने को मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल रायपुर में ट्राइबल गेम्स के तहत तैराकी होगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर के इन मैदानों में होंगे मुकाबले

स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम, कोटा- फुटबॉल

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मैदान- फुटबॉल

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ओपन ग्राउंड- वेटलिफ्टिंग

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम- हॉकी

अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल- तैराकी

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ओपन मैदान- तीरंदाजी

सरदार बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम- कबड्डी

खेल प्रेमियों के लिए रोमांच का मौका

राजधानी रायपुर में होने वाले इन मुकाबलों में खेलों का रोमांच चरम पर रहेगा. यह आयोजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच है, बल्कि खेल प्रेमियों के लिए भी बेहतरीन प्रतिस्पर्धा देखने का सुनहरा अवसर साबित होगा.