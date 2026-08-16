आदिवासी छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट, हॉस्टल में सफाई, खाना और रहने को लेकर दी शिकायतें
छात्राओं ने वार्डन पर बदसलूकी और अपशब्द कहने जैसे गंभीर आरोप लगाए.
Published : August 16, 2026 at 6:34 PM IST
सिरोही: जिला मुख्यालय के आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल की करीब 50 छात्राओं ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं और भोजन की गुणवत्ता को लेकर मोर्चा खोल दिया. छात्राएं अपनी शिकायतें लेकर पैदल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचीं और जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के समक्ष समस्याएं रखीं. छात्राओं ने हॉस्टल में लंबे समय से अव्यवस्थाएं होने के आरोप लगाए.
छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है. कई बार खाने में कीड़े मिलने की शिकायत भी सामने आई. छात्राओं ने बताया कि भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत करने पर हॉस्टल वार्डन का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता. छात्राओं ने वार्डन पर बदसलूकी और अपशब्द कहने जैसे गंभीर आरोप लगाए.
पढ़ें: लूणी के स्कूल में जेन-अल्फा बच्चों का प्रदर्शन, अगले दिन ही डेप्यूटेशन पर लगाने पड़े दो लेक्चरर
कलेक्ट्रेट पहुंची छात्राओं ने भोजन की गुणवत्ता के साथ हॉस्टल में साफ-सफाई, रहने की व्यवस्था और अन्य समस्याओं से भी कलेक्टर को अवगत कराया. कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने करीब एक घंटे तक छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं विस्तार से सुनीं और मामले को गंभीरता से लिया. कलेक्टर ने तत्काल SDM, तहसीलदार और शिक्षा विभाग के ADPC को बुलाकर पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए. छात्राओं की शिकायतों की वास्तविकता सामने लाने के लिए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने उन्हें सरकारी वाहनों से वापस हॉस्टल पहुंचाने के निर्देश दिए. इसके बाद करीब चार सरकारी वाहनों से छात्राओं को सुरक्षित हॉस्टल पहुंचाया गया.