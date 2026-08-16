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आदिवासी छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट, हॉस्टल में सफाई, खाना और रहने को लेकर दी शिकायतें

कलेक्टर को शिकायत देने पहुंची छात्राएं ( ETV Bharat Sirohi )