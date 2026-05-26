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धर्म वापसी का आदिवासी परिवारों ने किया स्वागत, बीजेपी विधायक भावना बोहरा का सम्मान

धर्म वापसी को लेकर चलाए गए मुहिम का कवर्धा में आदिवासी परिवारों ने स्वागत किया है.

Pandariya MLA Bhavna Bohra
पंडरिया विधायक भावना बोहरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
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कवर्धा: पंडरिया विधायक भावना बोहरा के कवर्धा स्थित निवास पर उस समय लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जब बड़ी संख्या में आदिवासी महिला-पुरुष, बुजुर्ग और छोटे-छोटे बच्चे एक साथ वहां पहुंचने लगे. अचानक उमड़ी इस भीड़ को देखकर शहर में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा. कोई इसे राजनीतिक बैठक मान रहा था तो कोई किसी बड़े फैसले या घोषणा की अटकलें लगा रहा था.

भावना बोहरा का आदिवासी परिवारों ने किया सम्मान

जब लोग विधायक निवास के भीतर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह भावनात्मक नजर आया. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आदिवासी परिवार विधायक भावना बोहरा का आभार जताने पहुंचे थे. महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में विधायक का स्वागत किया और वीरनमाला भेंट कर सम्मान किया. कई परिवारों ने अपने हाथों से उन्हें पारंपरिक पोशाक पहनाई. इस दौरान कई महिलाएं अपने दूधमुंहे बच्चों के साथ भी पहुंचीं और विधायक को “पालनहार मां” कहकर संबोधित किया.

कवर्धा में धर्म वापसी अभियान को सफलता (ETV BHARAT)

700 लोगों ने की धर्म वापसी

आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि वनांचल क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर दिखा है. धर्म वापसी पहल के कारण वे दोबारा अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ पाए हैं. समाज के लोगों का दावा है कि अब तक करीब 700 लोग धर्म वापसी कर चुके हैं. उनका कहना है कि विधायक भावना बोहरा ने गांव-गांव पहुंचकर लगातार संवाद किया और सामाजिक स्तर पर लोगों को अपनी मूल परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया.

Tribal families welcomed Bhavna Bohra
आदिवासी परिवारों ने भावना बोहरा का किया स्वागत (ETV BHARAT)

भावना बोहरा ने बताया आत्मीय क्षण

विधायक भावना बोहरा ने इस आत्मीय स्वागत को भावुक क्षण बताया है. उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी और लंबी दूरी तय कर लोगों का उनके निवास पहुंचना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और पहचान को बचाए रखने के लिए वे आगे भी लगातार कार्य करती रहेंगी.

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पंडरिया विधायक भावना बोहरा
कवर्धा में घर वापसी अभियान
TRIBAL FAMILIES IN KAWARDHA

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