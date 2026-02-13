EXPLAINER: आदिवासियों की अदभुत नृत्य शैलियां, मावली मेले में कला-संस्कृति का संगम, जानिए अनोखे नृत्यों के बारे में
अबूझमाड़ की कला-संस्कृति का महासंगम बना माता मावली मेला, यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बना.
नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल, विशेषकर बस्तर की धरती पर आज भी अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है. कई उत्सवों में यहां की संस्कृति की झलक दिखाई देती है. बस्तर संभाग के हृदय स्थल नारायणपुर में इन दिनों ऐतिहासिक माता मावली मेला पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है. इसी माता मावली मेले में कई तरह के आदिवासी नृत्यों को एक मंच पर पेश किया गया.
ऐसे ही नृत्यों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए-
6 पारंपरिक नृत्य शैलियों को संक्षेप में जानिए
- कोकरेंग नृत्य- सबसे पुराना और दुर्लभ नृत्य माना जाता है.
- तुड़बुडी नृत्य- मिट्टी के वाद्य यंत्र ‘तुड़बुडी’ की थाप पर किए जाने के कारण इसे तुड़बुड़ी नृत्य कहते.
- मांदरी नृत्य- इस नृत्य में मांदर की थाप होती है. यह घोटुल संस्कृति की पहचान है.
- गेड़ी (घोड़ोंदी) नृत्य- बांस की लंबी लकड़ियों पर संतुलन बनाकर किया जाता है.
- गौर मार (बाइसन हॉर्न) नृत्य- यह नृत्य गौर पशु की शक्ति और सौंदर्य को दर्शाता है.
- रीलो नृत्य- रीलो-रीलो की गूंज के साथ किया जाने वाला यह सामूहिक नृत्य प्रेम, एकता और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है.
आधुनिक दौर में परंपरा को संजोने और संवारने की पहल
जहां आधुनिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, वहीं ये लोकनृत्य अपनी मौलिक पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. घोटुल की परंपरा से लेकर विवाह और मड़ई-मेले तक, हर अवसर पर इन नृत्यों की गूंज आदिवासी समाज की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय देती है. मांदर की थाप और घुंघरुओं की झंकार में संस्कृति की पहचान सुनाई देती है. यहां के पारंपरिक नृत्य सिर्फ कला प्रदर्शन नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन, प्रकृति और सामुदायिक एकता के जीवंत प्रतीक हैं.
हम खरगांव से आए हैं मांदरी नृत्य लेकर, बैल के सिंग सूअर के सिंग जैसी प्राकृतिक चीजों से मुकुट और आभूषण बनाते हैं- खरगांव से आए नृतक दल
हम बहुत साल से आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी इस मेले में आते थे- मांदरी नृत्य दल के सदस्य
बहुत पुराना ये नृत्य है. दादी-पुरखों से चला आ रहा है. इसे सबसे पुराना नृत्य मानते हैं- सोनूराम, कोकरेंग नृत्य
कोई लुप्त होते तो कोई लोकप्रिय नृत्य
कमर में कांसे के घुंघरू, हाथों में मांदर, सिर पर बाइसन के सींग अलग-अलग नृत्यों की ये पहचान हैं. कुछ नृत्य जैसे कोकरेंग अब विलुप्ति की कगार पर हैं जिन्हें सहेजने और संरक्षित करने की आवश्यकता है. वहीं मांदरी जैसे नृत्य बेहद लोकप्रिय भी हैं. इसके साथ ही गौर नृत्य ना सिर्फ देश-प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.
नर्तकों की वेशभूषा विशेष आकर्षण
सिर पर गौर (बाइसन) के सींग से बने मुकुट, मुकुट पर सजे मोर पंख, गले में सिंहाड़ी माला, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज... ऐसे नजारे आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगे.
आदिवासी लोग गीत और नृत्य जैसी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं. अलग-अलग नृत्यों में विविधता और एकता एक साथ दिखती है- राजेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग
केवल मनोरंजन नहीं, जीवन शैली का हिस्सा
आदिवासी नृत्य और संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम हैं. घने जंगलों, नदियों और प्रकृति से जुड़े जीवन को ये कलाकार अपने गीत-संगीत में जीवंत कर देते हैं. नारायणपुर का माता मावली मेला आयोजन अबूझमाड़ की सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का बड़ा प्रमाण बन गया है.