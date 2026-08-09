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छात्र आंदोलन के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिखी आदिवासी दिवस की झलक, जनजातीय समुदाय के लोगों छात्रों का किया समर्थन

रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज आदिवासी परिधान और संस्कृति के साथ सीएम हेमंत का विरोध करते नजर आए. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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आदिवासी भेषभूषा में छात्रों का समर्थन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 5:44 PM IST

2 Min Read
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रांची: रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का रंग खास है. विश्व आदिवासी दिवस केअवसर पर बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग अपने परंपरागत भेषभूषा में धरनास्थल पहुंच रहे हैं. हाथों में तीर-धनुष और अन्य परंपरागत हथियार के साथ सिर पर सखुआ के पत्तों की टोपी. कोई स्पाइडर मैन बनकर आया, तो कोई दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लेकर, कोई व्यंग्यात्मक शब्दों के साथ वर्तमान व्यवस्था पर चोट करता दिखा.

आदिवासी परिधान में सरकार का विरोध

आदिवासी दिवस के मौके पर एक युवक आदिवासी परंपरागत भेषभूषा में धरनास्थल पर पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया. युवक भेषभूषा के साथ पूरे शरीर पर राज्य सरकार के विरोध में स्लोगन लिखे हुए था.

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आदिवासी परिधान में सरकार का विरोध (ETV BHARAT)

मीम के जरिए सरकार पर निशाना

वहीं, एक युवक ने मीम्स के जरिए राज्य सरकार का विरोध करते नजर आया. युवक पोस्टर लेकर धरनास्थल पहुंचा था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु की तस्वीर थी. पोस्टर में लिखा था- बेटा तुमसे न हो पाएगा.

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मीम्स पोस्टर के जरिए हेमंत सोरेन का विरोध (ETV BHARAT)

परंपरागत आदिवासी परिधान में पहुंचा युवक

वहीं, एक युवक हाथों में तीर-धनुष और अन्य परंपरागत हथियार के साथ सिर पर सखुआ के पत्तों की टोपी लगाकर छात्रों के समर्थन में धरनास्थल पर पहुंचा. युवक के शरीर पर स्लोगन लिखा हुआ था.

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दलाल आदिवासी (ETV BHARAT)

स्पाइडर मैन बनकर धरनास्थल पहुंचा युवक

वहीं, एक युवक स्पाइडर मैन बनकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचा. वह छात्रों के आंदोलन को जायज बताते हुए राज्य सरकार का विरोध करते नजर आया.

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स्पाइडर मैन बनकर धरनास्थल पहुंचा युवक (ETV BHARAT)

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