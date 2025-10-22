रायगढ़ में आदिवासी दंपति की बेरहमी से हत्या, 3 बच्चे सुरक्षित
रायगढ़ पुलिस जांच में जुटी है और 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2025 at 4:16 PM IST
रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भेंन्द्रा गांव में एक आदिवासी दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना बुधवार सुबह सामने आई जब ग्रामीणों ने दोनों के शव घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में पड़े देखे. मृतकों की पहचान गुरुवार सिंह राठिया (35 साल) और उनकी पत्नी मनीता राठिया (30 साल ) के रूप में हुई है. गुरुवार सिंह मज़दूरी का काम करते थे.
बच्चे सुरक्षित: घटना के समय दंपति के तीन छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 1 से 6 साल के बीच है, घर में ही मौजूद थे लेकिन वे सुरक्षित हैं. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों की हत्या लाठी-डंडों से पीटकर की गई. घर के आंगन में खून के निशान और शव की हालत से इस बात की पुष्टि होती है.
जांच और कार्रवाई: सूचना मिलते ही पुलिस टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए घरघोड़ा अस्पताल भेजा है और मामला दर्ज कर लिया है.
संदिग्धों से पूछताछ: फिलहाल हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है. दो संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड की गंभीरता से जांच की जा रही है, और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.