ETV Bharat / state

रायगढ़ में आदिवासी दंपति की बेरहमी से हत्या, 3 बच्चे सुरक्षित

रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भेंन्द्रा गांव में एक आदिवासी दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना बुधवार सुबह सामने आई जब ग्रामीणों ने दोनों के शव घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में पड़े देखे. मृतकों की पहचान गुरुवार सिंह राठिया (35 साल) और उनकी पत्नी मनीता राठिया (30 साल ) के रूप में हुई है. गुरुवार सिंह मज़दूरी का काम करते थे.

बच्चे सुरक्षित: घटना के समय दंपति के तीन छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 1 से 6 साल के बीच है, घर में ही मौजूद थे लेकिन वे सुरक्षित हैं. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों की हत्या लाठी-डंडों से पीटकर की गई. घर के आंगन में खून के निशान और शव की हालत से इस बात की पुष्टि होती है.