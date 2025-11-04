कांग्रेस में एसटी एडवाइजरी काउंसिल का गठन, राजस्थान से 11 नेताओं को जगह
आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी काउंसिल
Published : November 4, 2025 at 11:45 AM IST
जयपुर : देश भर में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अनुसूचित जाति वर्ग(एससी) के बाद अनुसूचित जनजाति(एसटी) वर्ग के लिए भी कांग्रेस में एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है. इस काउंसिल में देशभर से 71 नेताओं को जगह दी गई है. कांग्रेस एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने एडवाइजरी काउंसिल की सूची जारी की है. जल्द ही अब एसटी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.
राजस्थान से भी 11 नेताओं को मिली जगह : दिलचस्प ये भी है कि राजस्थान से भी एडवाइजरी काउंसिल में 11 एसटी नेताओं को जगह दी गई है, जिनमें कई विधायक और संसद पर शामिल है. राजस्थान से पांच नेताओं को काउंसिल में सदस्य और छह नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. जिन नेताओं को काउंसिल में सदस्य बनाया गया है उनमें सांसद मुरारी लाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा, विधायक दयाराम परमार, पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा और विधायक मूलचंद मीणा हैं. इसके अलावा जिन 6 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, रामकेश मीणा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, मंत्री रमेश मीणा और रामनारायण मीणा शामिल हैं.
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगी काउंसिल : दरअसल कांग्रेस एसटी विभाग की एडवाइजरी काउंसिल में अनुसूचित जनजाति कि देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आंकलन करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी कि एसटी वर्ग की देश और प्रदेश में क्या हालत हैं. इससे पहले कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग की भी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है जिसमें ओबीसी वर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और हरीश चौधरी जैसे नेताओं को राजस्थान से शामिल किया गया था. तो वहीं एससी वर्ग में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सांसद नीरज डांगी जैसे नेताओं को शामिल किया गया था.
राहुल गांधी के निर्देश के बाद हो रहा है काम : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में एससी, एसटी ओबीसी वर्ग को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए एडवाइजरी काउंसिल के गठन के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ही तीन बड़ी जातियों के लिए काउंसिल का गठन किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि जल्दी ही राहुल गांधी इन काउंसिल की बैठक लेकर इन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे.