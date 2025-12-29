ETV Bharat / state

SNMMCH में नवजात बच्चा चोरी पर भड़का आदिवासी समाज, पारंपरिक हथियारों के साथ किया हंगामा

SNMMCH से बच्चा चोरी मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने हथियारों के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया.

Uproar in hospital over child theft
बच्चा चोरी के विरोध में अस्पताल में हंगामा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 29, 2025 at 6:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी की घटना पर आदिवासी समाज ने अपना आक्रोश व्यक्त किया. लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ अस्पताल के अंदर हंगामा किया. इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा. मामले की सूचना मिलने के बाद एसएसपी प्रभात कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया.

बच्चा चोरी मामले में चार गिरफ्तार

नवजात बच्चा मिलने के बाद सोमवार को एसएसपी प्रभात कुमार अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे. एसएसपी ने बताया कि वे खुद अस्पताल की सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो. वहीं नवजात चोरी मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अस्पताल का ही एक कर्मी शामिल है. जोकि पूरे घटनाक्रम में संलिप्त रहा है. चोरी की वारदात बच्चा एडॉप्शन से जुड़ा है.

बच्चा मिलने के बाद मां समेत पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

बच्चे की मां से मिले एसएसपी

SNMMCH पहुंचे एसएसपी प्रभात कुमार बच्चे की मां से मिले. इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के साथ बातचीत कर इस तरह की घटना की पुनरावृति रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं. इधर, नवजात को पाकर बच्चे की मां अब बेहद खुश है और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया है.

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों में बच्चे को बरामद कर मां के हवाले कर दिया. नवजात की मां सरिता देवी ने बताया कि बच्चे को पाकर वो खुश है. उन्होंने बताया अभी बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है. वहीं झामुमो नेता समेत पंचायत के स्थानीय लोगों ने अस्पताल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लापरवाही की वजह से नवजात बच्चे की चोरी होने की बात कही.

शनिवार रात को चोरी हुआ था नवजात बच्चा

दरअसल, दो दिन पहले SNMMCH के गायनी वार्ड से नवजात बच्चा चोरी हो गया था. जिसके बाद बच्चे की मां का रो रोकर बुरा हाल था. इस घटना के बाद बच्चे के परिजन एवं स्थानीय लोग SNMMCH में हंगामे पर उतारू थे लेकिन धनबाद पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके भूली ओपी क्षेत्र के रेगुनी बस्ती ईस्ट बसुरिया से नवजात बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया था.

ये भी पढ़ें- SNMMCH में नवजात की चोरी, जांच के बहाने बच्चे को वार्ड से ले जाया गया था बाहर

SNMMCH से चोरी हुआ नवजात बरामद, पुलिस ने महज 12 घंटे में बच्चे को खोज निकाला

बच्चा चोर होने के आरोप में भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ा, आरोपी को किया गया थाने के हवाले

TAGGED:

बच्चा चोरी पर आदिवासी समाज आक्रोशित
SNMMCH में बच्चा चोरी
धनबाद में बच्चा चोरी
TRIBAL COMMUNITY RUCKUS AT SNMMCH
NEWBORN BABY THEFT CASE IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.