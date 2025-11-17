ETV Bharat / state

हजारीबाग में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, जन आक्रोश महारैली में बोला- कुड़मी समाज पर हमला

हजारीबाग: जिले में आदिवासी समाज ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया. जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए. आदिवासी समाज ने कुड़मी समाज को आदिवासी बनाए जाने की मांग का पुरजोर विरोध किया. महारैली में आदिवासियों ने कहा कि कुड़मी समाज के लोग, आदिवासी समाज का हक मारने की फिराक में हैं.

आदिवासी हितों पर कब्जा चाहता है कुड़मी समाज

दरअसल, सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों का जन आक्रोश देखने को मिला. समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि किसी भी सूरत में कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए. आदिवासी समाज, कुड़मी समाज की मांग के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा. कुड़मी समाज, आदिवासियों से पूरी तरह अलग हैं, वे आदिवासियों की जमीन, आरक्षण, नौकरी और राजनीति अधिकार पर कब्जा करने के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होना चाहते हैं, हर स्तर से इसका विरोध किया जाएगा.

आदिवासियों की जन आक्रोश महारैली (Etv bharat)

इस दौरान आदिवासी वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के हक और अधिकार को छीनने के लिए साजिश रची जा रही है. कुड़मी जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव का आदिवासी समाज मुखर होकर विरोध करेगा.