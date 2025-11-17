हजारीबाग में फूटा आदिवासियों का गुस्सा, जन आक्रोश महारैली में बोला- कुड़मी समाज पर हमला
कुड़मी समाज के एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज ने हजारीबाग में जन आक्रोश महारैली निकाली.
Published : November 17, 2025 at 7:40 PM IST
हजारीबाग: जिले में आदिवासी समाज ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया. जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए. आदिवासी समाज ने कुड़मी समाज को आदिवासी बनाए जाने की मांग का पुरजोर विरोध किया. महारैली में आदिवासियों ने कहा कि कुड़मी समाज के लोग, आदिवासी समाज का हक मारने की फिराक में हैं.
आदिवासी हितों पर कब्जा चाहता है कुड़मी समाज
दरअसल, सोमवार को आदिवासी समाज के लोगों का जन आक्रोश देखने को मिला. समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा कि किसी भी सूरत में कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए. आदिवासी समाज, कुड़मी समाज की मांग के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा. कुड़मी समाज, आदिवासियों से पूरी तरह अलग हैं, वे आदिवासियों की जमीन, आरक्षण, नौकरी और राजनीति अधिकार पर कब्जा करने के लिए अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध होना चाहते हैं, हर स्तर से इसका विरोध किया जाएगा.
इस दौरान आदिवासी वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज के हक और अधिकार को छीनने के लिए साजिश रची जा रही है. कुड़मी जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव का आदिवासी समाज मुखर होकर विरोध करेगा.
'मलाई चाटने' के लिए आदिवासी बनना चाहता है कुड़मी समुदाय
इधर, आदिवासी नेता ज्योत्सना केरकेट्टा ने बताया कुड़मी, आदिवासी नहीं हैं और यह मांग आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण और पहचान पर हमला जोरदार है. उन्होंने कुड़मी समुदाय को 'ST' का दर्जा देने की मांग को अनुचित और आदिवासियों के हक पर हमला बताया है. कुड़मियों को अगर आदिवासियों की श्रेणी में रखा गया तो झारखंड, मणिपुर में तब्दील हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कुड़मी 'मलाई चाटने' के लिए आदिवासी बनना चाहते हैं.
आदिवासी और कुड़मी के बीच यह विवाद पिछले दो महीने से गहराता जा रहा है. कुड़मी समाज ST का दर्जा हासिल करने की मांग कर रहा है तो वहीं आदिवासी समाज का कहना है कि यह उनके हक का हनन है.
