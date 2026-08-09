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ट्राइबल कम्युनिटीज का होना चाहिए अपना कोड, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर उमंग सिंघार की हुंकार

विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी में माता मंदिर से टीटी नगर दशहरा मैदान तक आदिवासी यात्रा निकाली गई. इस दौरान बड़ी संख्या में युवा और अलग-अलग आदिवासी संगठनों के लोग शामिल हुए. बारिश के बीच यात्रा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी आदिवासी रंग में नजर आए. उन्होंने युवाओं के साथ नृत्य किया और जमकर झूमे. साथ ही आदिवासी स्वाभिमान, संस्कृति और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, "अगर ब्रिटिश राज में ट्राइबल लोगों के लिए अलग कोड था, तो आज ट्राइबल कम्युनिटी का अपना ट्राइबल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? यह मध्य प्रदेश में 22 परसेंट से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी की मांग है, और इस मांग को ज़ोरदार तरीके से उठाया जाएगा." ट्राइबल कोड के लिए लड़ने और अगली पीढ़ी के लिए ट्राइबल पहचान की विरासत को बचाकर रखने का वादा करते हुए, सिंघार ने कहा कि हालांकि वह एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन वह ट्राइबल हक के बारे में 100 बार बोलेंगे. आदिवासी समुदाय एक स्वाभिमानी समुदाय है. वे अपने अधिकार मांग रहे हैं, न कि अधिकार पाने के लिए भीख मांग रहे हैं."

भोपाल: कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश की 22 फीसदी से ज़्यादा आबादी ट्राइबल है और उनकी पहचान और वजूद को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि ट्राइबल कम्युनिटी का अपना कोड होना चाहिए. मध्य प्रदेश के आदिवासी युवा जाग गए हैं और अपने अधिकारों, पहचान और भविष्य के बारे में जानते हैं. वह एमपी आदिवासी विकास परिषद के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे.

बारिश में जमकर झूमे उमंग सिंघार

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भोपाल में अलग-अलग क्षेत्रों से आदिवासी समाज की रैलियां निकालीं गईं. ढोल और डीजे की धुन पर युवा नाचते-गाते टीटी नगर दशहरा मैदान पहुंचे. न्यू मार्केट के पास भी रैली में शामिल युवाओं का उत्साह देखने को मिला. बारिश के बावजूद यात्रा में शामिल लोगों का जोश कम नहीं हुआ. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी रैली में शामिल हुए और आदिवासी नृत्य कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया.

कांग्रेस नेता उमंग सिंघार (ETV Bharat)

जल-जंगल-जमीन से प्रेम हमारी संस्कृति

उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज हजारों वर्षों से अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति को सहेजता आया है. प्रकृति की पूजा करता है और जल, जंगल और जमीन से प्रेम करता है. जंगल, नदियां, पेड़-पौधे और औषधियां ही आदिवासी समाज के लिए देवी-देवताओं के समान हैं. उन्होंने कहा कि इस संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है.

सरकार पर साधा निशाना

विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश नहीं होने को लेकर सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनके सम्मान और अधिकारों की बात नहीं सुनती. सिंघार ने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों सरकार से मुलाकात कर 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने और सरकारी स्तर पर आयोजन कराने की मांग की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई.

बोले- किसी समाज का विरोध नहीं

सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज किसी दूसरे समाज का विरोध नहीं करता है. उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस मांग को गंभीरता से समझेंगे और आदिवासी दिवस पर सम्मानजनक पहल करेंगे.

दशहरा मैदान में हुआ मुख्य आयोजन

टीटी नगर दशहरा मैदान में आदिवासी विकास परिषद की ओर से विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें आदिवासी समाज के युवा, कलाकार और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. वहीं रैली के बाद यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभा के जरिए आदिवासी संस्कृति, स्वाभिमान और अधिकारों का संदेश दिया गया.