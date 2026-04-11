जनजातीय क्षेत्रों के बजट में कटौती पर भड़के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
मारकंडा ने आरोप लगाया कि बजट में कमी के कारण जनजातीय इलाकों में कई विकास कार्य ठप पड़ गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:45 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस बार के बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में बजट कटौती को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पूर्व मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में भारी कटौती से जनजातीय इलाकों का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने इसे जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी करार दिया है.
बजट कटौती से बढ़ी चिंता
पूर्व मंत्री मारकंडा ने कहा कि हर साल जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 9% बजट का प्रावधान किया जाता था, लेकिन इस बार इसे घटाकर लगभग 4% कर दिया गया है. इसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ा है. पहले जहां इन क्षेत्रों के लिए करीब 972 करोड़ रुपये मिलते थे, अब यह घटकर सिर्फ 302 करोड़ रुपये रह गए हैं.
विकास कार्यों पर लगा ब्रेक
मारकंडा ने आरोप लगाया कि बजट में कमी के कारण जनजातीय इलाकों में कई विकास कार्य ठप पड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाओं के लिए जो बजट तय किया गया था, उसे भी अब कहीं और डायवर्ट कर दिया गया है. इससे क्षेत्र के लोगों को सीधा नुकसान हो रहा है. पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लाहौल घाटी में कोल्ड स्टोर के लिए करीब साढ़े 3 करोड़ रुपये और सब्जी मंडी कारगा के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. लेकिन अब इन योजनाओं का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है. उनका आरोप है कि इन योजनाओं का बजट भी दूसरी जगह खर्च कर दिया गया.
केंद्र की योजना भी हुई प्रभावित
मारकंडा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय मंत्रालय के तहत 10 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गई थी. इसमें राज्य सरकार को 10% हिस्सा देना था, लेकिन राज्य की ओर से यह हिस्सा नहीं दिया गया. इसके चलते मार्च में यह पूरी राशि लैप्स हो गई, जिससे क्षेत्र के विकास को बड़ा झटका लगा.
सरकार पर गंभीर आरोप
पूर्व मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनजातीय क्षेत्रों के विकास के नाम पर सिर्फ दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और असल में योजनाओं का लाभ सही जगह तक नहीं पहुंच रहा.
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