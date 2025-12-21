ETV Bharat / state

बैगा छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, एक दिन पहले ही अस्पताल से मिली थी छुट्टी

मृतक छात्रा के परिजनों का कहना है कि शनिवार को उनके पास छात्रावास से फोन आया कि उनकी बच्ची की तबीयत खराब है. अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ने की खबर से परिजन परेशान हो गए. हॉस्टल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि बच्ची को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है. बच्ची का अस्पताल में इलाज कराया गया. इलाज मिलने के बाद बच्ची की तबीयत में सुधार आया. जिसके बाद बच्ची को वापस हॉस्टल लेकर सभी लौट आए.

कवर्धा: कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ने वाली बैगा बच्ची की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल में हो गई. परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनकी बच्ची की जान गई. कवर्धा पुलिस के मुताबिक बच्ची छठी कक्षा में पढ़ती थी. परिजनों बच्ची को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए आवासीय विद्यालय में रखा था.

शनिवार से शीतकालीन छुट्टी शुरू होने के बाद मरीज छात्रा को परिजन उसे अपने घर लेकर चले गए. हॉस्टल प्रबंधन ने भी बच्ची को घर जाने की इजाजत दे दी. घर पहुंचते ही छात्रा की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. परिजन आनन फानन में बच्ची को लेकर फिर से अस्पताल पहुंचे. बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल एडिमिट कर लिया गया. लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया. मासूम छात्रा की मौत के बाद परिजन दुखी हैं. परिजन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्ची को क्या हुआ और कैसे उसकी मौत हो गई. जब बच्ची ठीक नहीं थी तो उसे कैसे एक दिन पहले अस्पताल से छोड़ दिया गया.

छठी की छात्रा थी मृतक बच्ची

मृतक छात्रा बैगा समाज से आती थी लिहाजा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत दर्ज कर ली है. पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि बच्ची की मौत कैसे हुई.





आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त एलपी पटेल का बयान

आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त एलपी पटेल ने कहा, ''शनिवार को कन्या छात्रावास की छात्रा जो 6ठी की छात्रा थी उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. हॉस्टल अधिक्षिका छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई. जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी. सरकार द्वारा शीतकालीन छुट्टी के चलते छात्रा के परिजन आकर बच्ची को घर ले गए. शाम के वक्त घर पर बच्ची की तबीयत फिर बिगड़ गई. जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने बच्ची को वहां पर भर्ती कर लिया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मैंने रात को ही नोडल अधिकारियों को मौके में भेजा था, अभी खुद भी जा रहा हूं, जांच के बाद ही स्पष्ट होगा की बच्ची की मौत कैसे हुई.''

