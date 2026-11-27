BAP के समर्थन पर बोले मंत्री खराड़ी-मतभेद हैं, मनभेद नहीं...जारी रहेगी वैचारिक लड़ाई
पूरे राजस्थान में भाजपा के पंचायती राज चुनाव में कमजोर प्रदर्शन एवं BAP पर खुलकर बोले जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री. कपिल पारीक की रिपोर्ट.
Published : November 27, 2026 at 12:59 PM IST
उदयपुर: प्रदेश में जिला प्रमुखों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा में प्रदर्शन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. भाजपा का खास तौर पर दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़-वागड़ अंचल में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. आदिवासी बहुल इलाकों में पार्टी को कई जगह झटका लगा. वहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनीं कि भाजपा को अपनी धुर विरोधी भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के समर्थन और तालमेल का रास्ता अपनाना पड़ा. इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर ईटीवी भारत ने जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से विशेष बातचीत की.
भाजपा से दूर क्यों हुआ आदिवासी वोटर: जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने माना कि मेवाड़-वागड़ सहित प्रदेश के कई जिलों में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा. आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति मतदाता कुछ हद तक भाजपा से दूर रहा. चुनाव परिणामों की पार्टी स्तर पर समीक्षा की जाएगी. बूथ और निचले स्तर तक जाकर उन कारणों का पता लगाएंगे, जिनकी वजह से पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जो कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा.
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झाड़ोल व फलासिया में कमजोर प्रदर्शन: खराड़ी ने माना कि उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में भी भाजपा को कई जगह अपेक्षित जीत नहीं मिली. झाड़ोल और फलासिया जैसे क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन रहा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता कभी स्थिर नहीं रहता. कभी किसी के पक्ष में तो कभी किसी दूसरे के पक्ष में मतदान करता है. हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है. जहां पार्टी को जीत मिली है, वहां विकास कार्यों के जरिए जनता का विश्वास कायम किया जाएगा.
बीएपी से मतभेद हैं, मनभेद नहीं: खराड़ी से ईटीवी भारत की खास बातचीत में सबसे अहम मुद्दा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भाजपा का भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के साथ तालमेल रहा. दोनों दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक विरोध किसी से छिपा नहीं है. ऐसे में भाजपा का बीएपी को समर्थन देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है. इस पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने स्पष्ट किया, बीएपी के साथ तालमेल का फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं और जिला इकाई का है. BAP से हमारा मतभेद है, मनभेद नहीं है. उन्होंने साफ किया कि दोनों दलों के बीच वैचारिक लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.
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