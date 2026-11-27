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BAP के समर्थन पर बोले मंत्री खराड़ी-मतभेद हैं, मनभेद नहीं...जारी रहेगी वैचारिक लड़ाई

ईटीवी भारत से बात करते मंत्री बाबूलाल खराड़ी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: प्रदेश में जिला प्रमुखों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा में प्रदर्शन को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. भाजपा का खास तौर पर दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़-वागड़ अंचल में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. आदिवासी बहुल इलाकों में पार्टी को कई जगह झटका लगा. वहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनीं कि भाजपा को अपनी धुर विरोधी भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के समर्थन और तालमेल का रास्ता अपनाना पड़ा. इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर ईटीवी भारत ने जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से विशेष बातचीत की.