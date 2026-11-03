ETV Bharat / state

मैथन में DVC के सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ विस्थापितों का आक्रोश, ढोल-नगाड़े और पारंपरिक हथियारों के साथ कार्यस्थल पहुंच JCB लौटाया

धनबादः मैथन डैम के गोगना स्थित हॉस्टल एरिया में प्रस्तावित दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के सोलर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद गहरा गया है. परियोजना के विरोध में बड़ी संख्या में विस्थापित आदिवासी ग्रामीण एकजुट होकर निर्माण स्थल पर पहुंच गए. हाथों में पारंपरिक हथियार और ढोल-नगाड़े लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने मौके पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया. इस दौरान निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन को भी वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा. ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर विचार किए बिना परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा.

ग्रामीणों का कहना है कि DVC ने मैथन डैम के निर्माण के दौरान उनकी जमीन ली थी, लेकिन आज तक कई प्रभावित परिवारों को न तो उचित मुआवजा मिला और न ही रोजगार का वादा पूरा हुआ. अब बिना ग्रामसभा की सहमति और स्थानीय लोगों से बातचीत किए सोलर परियोजना शुरू की जा रही है. विस्थापितों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से मैथन डैम की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन गतिविधियां प्रभावित होंगी. साथ ही, इलाके में मछली पकड़कर जीवनयापन करने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने भी रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है.

स्थानीय विस्थापित और प्रखंड प्रमुख के बयान (Etv Bharat)

वर्षों पुराने किए गए वादों का जवाब देना होगाः संगीता महतो

इस विरोध प्रदर्शन में शामिल एगारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने DVC प्रबंधन को दो टूक चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि पहले सार्वजनिक बैठक कर विस्थापितों की समस्याओं और वर्षों पुराने वादों का जवाब देना होगा. प्रकृति की गोद में बसे मैथन डैम की खूबसूरती के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ग्रामीणों की सहमति के बिना परियोजना का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा.