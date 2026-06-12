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टीएडी मंत्री खराड़ी बोले- आदिवासी शब्द अंग्रेजों की चाल, देश को बांटने की हो रही साजिश

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने स​र्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आदिवासी और वनवासी यह सब राजनीति का हिस्सा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वन में रहने वाले को वनवासी कहें, शहर में रहने वाले को शहरवासी कहें, तो इन शब्दों से क्या फर्क पड़ता है. इन शब्दों को लेकर इस तरह का विवाद खड़ा करना सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं.

डूंगरपुर: राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास (TAD) मंत्री और डूंगरपुर जिले के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी ने 'आदिवासी' और 'वनवासी' शब्दों को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज को विभाजित करने और देश को तोड़ने के लिए कुछ बाहरी शक्तियों के इशारे पर शब्दों का बवंडर खड़ा किया जा रहा है.

1930 में अंग्रेजों ने चला था यह दांव: टीएडी मंत्री ने इतिहास का हवाला देते हुए विरोधियों को चुनौती दी और कहा कि लोगों को यह जानना चाहिए कि 'आदिवासी' शब्द अस्तित्व में कब आया. उन्होंने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि यह अंग्रेजों की एक सोची-समझी चाल थी, ताकि हमें आपस में बांटा जा सके. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 1930 में इस शब्द को पहली बार लाया गया था, ताकि मूल समाज को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया जा सके.

इससे पहले हमारे लिए 'भील' या 'जनजाति' शब्द का ही प्रयोग होता था. इतिहास या किसी भी प्राचीन संदर्भ में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं मिलता है.मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने देश विरोधी ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज 'आदिवासी-आदिवासी' की रट लगाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे देश के शुभचिंतक नहीं हैं. यह उनकी अपनी भाषा या सोच नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से बाहरी और देश विरोधी तत्वों से प्रेरित हैं. मंत्री ने कहा​ कि देश को तोड़ने के लिए आज ऐसी कई शक्तियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिनके प्रभाव में आकर इस तरह की अलगाववादी भाषा और विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

लंबे समय तक​ निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड मोदी के नाम: मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने 12 साल की अवधि 10 तारीख को पूरी की. उन्होंने देश और दुनिया के एक ताकतवर नेता के रूप में अपनी छवि बनाई है. इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल समेत भाजपा नेता मौजूद रहे.