ETV Bharat / state

फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत

फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी वीणा कुमारी, निर्मला देवी और ममता देवी. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

बोकारो: फुसरो नगर परिषद का अध्यक्ष पद इस बार महज एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग बन चुका है. यहां मुकाबला त्रिकोणीय है. यह चुनाव तय करेगा कि आने वाले वर्षों में नगर की सियासत किस दिशा में बढ़ेगी. मैदान में आमने-सामने हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी वीणा कुमारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार निर्मला देवी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी ममता देवी. तीनों नाम अलग-अलग राजनीतिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करतीं हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जनता किस नेतृत्व पर भरोसा करेगी.

चुनाव से ज्यादा, प्रतिष्ठा की जंग

भले ही इस बार का नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन जमीन पर जो माहौल है वह किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं. एक तरफ जहां बेरमो विधायक अनूप सिंह ने निर्मला देवी को अपना प्रत्याशी घोषित कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी वीणा कुमारी को असहज कर दिया. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी ममता देवी अच्छा करेंगी.

जहां एक तरफ झामुमो के कद्दावर नेता दिवंगत जगरनाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो झामुमो समर्थित प्रत्याशी के साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं. वहीं भाजपा भी मजबूती से अपने प्रत्याशी के साथ खड़ी है. इस चुनावी दौर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने फुसरो पहुंचे थे. वहीं कांग्रेस का गढ़ रहा बेरमो का फुसरो नगर परिषद क्षेत्र बेरमो विधायक का आवासीय क्षेत्र है, इसलिए फुसरो नगर परिषद क्षेत्र विधायक की साख बचा पाएगा या भाजपा और झामुमो के साथ जोड़ आजमाइश में पिछड़ जाएगा यह जनता आने वाली 23 तारीख के चुनाव में तय करेगी.

त्रिकोणीय मुकाबले के आसार

वार्ड स्तर पर समीकरणों की बिसात बिछ चुकी है. रणनीतिक बैठकें हो रही हैं. साइलेंट वोटरों को साधने की कोशिशें तेज हैं. यह केवल वोटों का गणित नहीं, यह भरोसे, प्रभाव और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा है. इस बार का चुनाव त्रिकोणीय लग रहा है. त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब है वोटों का स्वाभाविक बंटवारा. ऐसे में जीत का अंतर बेहद कम हो सकता है. एक वार्ड का झुकाव पूरे चुनाव की तस्वीर बदल सकता है. यह चुनाव यह भी बताएगा कि स्थानीय स्तर पर किस दल की जड़ें कितनी गहरी हैं. कौन केवल नारों पर चल रहा है और किसके पास जमीन पर काम करने की ठोस रणनीति है.

मतदाता भी पूछ रहे सवाल