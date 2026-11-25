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बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, कांग्रेस की निकिता के सामने सरिता ने ठोकी ताल, भाजपा से धापू कंवर प्रत्याशी

सरिता एवं निकिता ने भरा पर्चा ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिला परिषद में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बुधवार को तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया के बीच भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस की अन्य दावेदार सरिता चौहान के पर्चा भरने से मुकाबले का समीकरण बदलता दिख रहा है. भाजपा की ओर से धापू कंवर ने नामांकन दाखिल किया. वहीं कांग्रेस की ओर से निकिता डूडी ने पर्चा भरा. इसी बीच कांग्रेस की सरिता चौहान ने भी नामांकन दाखिल कर सियासी धड़कनें बढ़ा दी. जिला प्रमुख पद चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए है.