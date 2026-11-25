बीकानेर जिला प्रमुख चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, कांग्रेस की निकिता के सामने सरिता ने ठोकी ताल, भाजपा से धापू कंवर प्रत्याशी
41 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस के पास 30 सीट है. कांग्रेस में आपसी खींचतान ने मुकाबले को रोमांचक कर दिया.
Published : November 25, 2026 at 12:13 PM IST
बीकानेर: जिला परिषद में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बुधवार को तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया के बीच भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस की अन्य दावेदार सरिता चौहान के पर्चा भरने से मुकाबले का समीकरण बदलता दिख रहा है. भाजपा की ओर से धापू कंवर ने नामांकन दाखिल किया. वहीं कांग्रेस की ओर से निकिता डूडी ने पर्चा भरा. इसी बीच कांग्रेस की सरिता चौहान ने भी नामांकन दाखिल कर सियासी धड़कनें बढ़ा दी. जिला प्रमुख पद चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए है.
कांग्रेस से दो नामांकन ने बढ़ाई हलचल: जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस से निकिता डूडी का नाम सामने आने के साथ ही सरिता चौहान ने भी नामांकन दाखिल कर दिया. सरिता चौहान ने नामांकन के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसे प्रत्याशी घोषित किया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय के रूप में मैदान में रहेंगी. उनके बयान के बाद कांग्रेस के भीतर प्रत्याशी चयन और अधिकृत उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई. सरिता पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी हैं.
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41 सदस्यीय परिषद में कांग्रेस के 30 सदस्य: बीकानेर जिला परिषद की कुल 41 सीटों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है. भाजपा को 8, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो और माकपा का एक सदस्य निर्वाचित हुआ. जिला परिषद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत है. सीटों के गणित के लिहाज से कांग्रेस के पास जिला प्रमुख पद के चुनाव में मजबूत संख्या बल है, लेकिन पार्टी के भीतर एक से अधिक नामांकन सामने आने से राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो गया.
अधिकृत प्रत्याशी और नाम वापसी पर निगाहें: जिला प्रमुख चुनाव में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को लेकर है. सरिता चौहान के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान ने पार्टी के सामने चुनौती खड़ी कर दी है. वे नामांकन वापस नहीं लेती हैं और निर्दलीय के रूप में मैदान में रहती हैं तो जिला प्रमुख पद का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है. फिलहाल निगाहें नामांकन जांच, नाम वापसी और अंतिम प्रत्याशियों की सूची पर टिकी हैं. जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम ने जिला प्रमुख चुनाव को राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बना दिया है.
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