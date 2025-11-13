अंता का रण : मतगणना कल, त्रिकोणीय मुकाबले में खिलेगा कमल या हाथ को मिलेगा साथ

ETV Bharat / state

जयपुर: प्रदेश की चर्चित अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार, 14 नवंबर को सामने आएगा. यह मुकाबला न सिर्फ एक सीट का है, बल्कि राजस्थान की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है. मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

20 राउंड में होगी मतगणना : मतगणना सुबह 8 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता में शुरू होगी. कुल 271 ईवीएम मशीनों में बंद 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 20 राउंड की गणना में होगा. 14 टेबलों पर मतगणना का कार्य किया जाएगा. इस दौरान मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. प्रवेश सुबह 7:30 बजे तक ही दिया जाएगा और बिना पास किसी को भी एंट्री की अनुमति नहीं होगी.

कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां : जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में मतगणना की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है. कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने मतगणनास्थल पर तीन-स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की है. मोबाइल फोन और धूम्रपान सामग्री को मतगणना केंद्र में ले जाना निषिद्ध रहेगा. मीडिया के लिए अलग मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां से कवरेज की अनुमति दी गई है.

मतगणना के दौरान ADM भंवरलाल जनागल, ADM जबर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव समेत प्रशासनिक अधिकारी स्थल पर मौजूद रहेंगे.

त्रिकोणीय मुकाबले में सिमटी बाजी : अंता उपचुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है. यहां कांग्रेस से पूर्व मंत्री और हाड़ौती क्षेत्र के प्रभावशाली नेता प्रमोद जैन भाया की किस्मत दांव पर है तो भाजपा ने बारां पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को अपना चेहरा बनाया था. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जो कांग्रेस के बागी नेता हैं और जिन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, मुकाबले को और रोचक बना चुके हैं.

प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी अंता सीट : अंता विधानसभा उपचुनाव नतीजे सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिए बड़ा संकेत होंगे. यह चुनाव भजनलाल–वसुंधरा की राजनीतिक प्रतिष्ठा, कांग्रेस की एकजुटता और नरेश मीणा की जातीय पकड़ की परीक्षा बन गया है.

पिछले कुछ दिनों में तीनों उम्मीदवारों ने पूरे जोश के साथ प्रचार किया. कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के बड़े नेताओं ने रोड शो और सभाओं के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश की. वहीं, नरेश मीणा ने स्थानीय मुद्दों और अपने समर्थक वर्ग के भरोसे प्रचार किया.

जनता के फैसले पर टिकी निगाहें : अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. सुबह से ही समर्थकों की भीड़ मतगणना स्थल के बाहर जुटने की संभावना है. प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन की भी व्यवस्था की है, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे. शुक्रवार दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि अंता की जनता ने कमल को खिलाया या हाथ को साथ दिया या फिर निर्दलीय नरेश मीणा को मौका देकर नया राजनीतिक समीकरण रचा.

