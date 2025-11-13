ETV Bharat / state

अंता का रण : मतगणना कल, त्रिकोणीय मुकाबले में खिलेगा कमल या हाथ को मिलेगा साथ

प्रमोद जैन भाया, नरेश मीणा और मोरपाल सुमन ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश की चर्चित अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार, 14 नवंबर को सामने आएगा. यह मुकाबला न सिर्फ एक सीट का है, बल्कि राजस्थान की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है. मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. 20 राउंड में होगी मतगणना : मतगणना सुबह 8 बजे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंता में शुरू होगी. कुल 271 ईवीएम मशीनों में बंद 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 20 राउंड की गणना में होगा. 14 टेबलों पर मतगणना का कार्य किया जाएगा. इस दौरान मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. प्रवेश सुबह 7:30 बजे तक ही दिया जाएगा और बिना पास किसी को भी एंट्री की अनुमति नहीं होगी. कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां : जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में मतगणना की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है. कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने मतगणनास्थल पर तीन-स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की है. मोबाइल फोन और धूम्रपान सामग्री को मतगणना केंद्र में ले जाना निषिद्ध रहेगा. मीडिया के लिए अलग मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां से कवरेज की अनुमति दी गई है. पढ़ें : अंता में फिर होगा महामुकाबला, अब तक 2-2 बार कांग्रेस-भाजपा का कब्जा, जानिए समीकरण मतगणना के दौरान ADM भंवरलाल जनागल, ADM जबर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव समेत प्रशासनिक अधिकारी स्थल पर मौजूद रहेंगे.