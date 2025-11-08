ETV Bharat / state

विधानसभा उपचुनाव: अंता सीट बनी दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का मैदान, प्रचार में उतरे दिग्गज नेता

अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस-निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला. दोनों पार्टियों के टॉप लीडरशिप ने डेरा डाला.

मोरपाल सुमन, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 4:54 PM IST

5 Min Read
कोटा: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब महासंग्राम बन चुका है. भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने दोनों दलों की साख दांव पर लगा दी है. वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक ने यहां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार में जुटे हैं. इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा 15 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं.

बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने जान लगाई हुई है, क्योंकि यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है. दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं से लेकर विधायक और सांसद तक यहां डेरा डाले हुए हैं. पूरे प्रदेश की नजर अंता के इस चुनाव पर टिकी है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक तक यहां प्रचार-रैलियां कर चुके हैं. नेताओं की लंबी फौज लगाई गई है. एक-एक पंचायत के लिए भी विधायक या पूर्व विधायक को प्रभारी बनाया गया है. दोनों पार्टियां ऐसा कर रही हैं. राकेश गुप्ता कहते हैं, “ऐसा चुनाव आज तक बारां जिले में नहीं हुआ.” दोनों पार्टियों के साथ-साथ निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है.

संवाददाता मनीाष गौतम की रिपोर्ट (ETV Bharat)

सीएम समेत सरकार के आधा दर्जन मंत्री: राकेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मांगरोल में रोड शो कर चुके हैं और 9 नवंबर को एक बार फिर अंता में रोड शो करेंगे. इसके लिए वह शनिवार शाम को ही कोटा पहुंच रहे हैं. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा दूसरी बार अंता में प्रचार कर रहे हैं और पिछले पांच दिनों से यहीं डटे हैं. इसके अलावा कानून मंत्री जोगाराम पटेल, के.के. बिश्नोई, मंजू बाघमार, संजय शर्मा, किरोड़ी लाल मीणा, ओटाराम देवासी, जोराराम कुमावत सहित कई मंत्री पहुंचे हैं. हालांकि, कोटा संभाग के दो मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर इस चुनाव प्रचार से दूर रहे हैं.

इसलिए जीत चाहती हैं पार्टियां: वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता कहते हैं कि प्रमोद जैन भाया इस चुनाव के जरिए एक बार फिर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं. उनके लिए कांग्रेस के सभी गुट एकजुट होकर काम कर रहे हैं. पहली बार अंता में कांग्रेस नेताओं की इतनी बड़ी फौज देखी गई है. दूसरी तरफ भाजपा इस सीट को दोबारा अपने नाम करना चाहती है. कंवरलाल मीणा वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद करीबी रहे हैं, इसलिए इस जीत के जरिए भाजपा बारां जिले में फिर से चारों विधायक अपने खाते में करना चाहती है.

भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने किया रोड शो
भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे ने किया रोड शो (ETV Bharat Baran)

वसुंधरा राजे ने संभाली भाजपा की कमान: सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले 5 दिनों से अंता में डेरा डाले हुए हैं. उन्होंने प्रचार से लेकर कैंपेनिंग की पूरी कमान संभाल रखी है. उनके बेटे और बारां-झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को भाजपा ने चुनाव प्रभारी बनाया है. वसुंधरा राजे विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मिल रही हैं और चुनावी समीकरण बैठा रही हैं. राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ओसियां विधायक भैराराम सियोल, कामां विधायक नोक्षम चौधरी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, किशनगंज विधायक ललित मीणा, बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, गोविंद रानीपुरिया, डग विधायक कालूराम मेघवाल सहित कई विधायक प्रचार में जुटे हैं.

दोनों प्रदेश अध्यक्ष ने किए तीन-तीन दौरे: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंता में दो बार आ चुके हैं और चार दिन रुककर गए. शनिवार को वे फिर कोटा पहुंच रहे हैं और रविवार तक अंता में रहेंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तीसरी बार शुक्रवार को बारां पहुंचे हैं. पहले वे नामांकन रैली में आए, फिर नवंबर की शुरुआत में और अब फिर पहुंचे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन रैली में शामिल हुए थे और 9 नवंबर को फिर जनसंपर्क करेंगे. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नामांकन रैली के अलावा रोड शो और जनसभा की है.

प्रमोद जैन भाया के लिए पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, विधायक अशोक चांदना, हरिमोहन शर्मा, शांति धारीवाल, चेतन पटेल कोलाना, खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर, राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश, सांसद मुरारी लाल मीणा, बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, केकड़ी विधायक अमित चौधरी, मध्य प्रदेश के गरोठ विधायक भेरू सिंह परिहार व पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल सहित दर्जनों नेता प्रचार कर चुके हैं.

निर्दलीय के लिए आप और आरएलपी: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी ने पहले ही समर्थन दे दिया था. अब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ जुड़ गए हैं. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को उनके समर्थन में रैली की. सभी ने समाज के अनुसार वोटरों को लुभाने के लिए संबंधित जनप्रतिनिधियों को बुलाया है. अंता विधानसभा की 28 पंचायतों के लिए भी प्रभारी लगा दिए गए हैं, जिनमें विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस से टिकट मांगे हुए नेता शामिल हैं.

