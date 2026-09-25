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16वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026ः झारखंड टीम के ट्रायल में 52 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

चयनित 30 खिलाड़ियों के लिए अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. इस शिविर के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस और टीम के लिए उनकी उपयोगिता का आकलन किया जाएगा. प्रशिक्षण शिविर के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम रूप से 18 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. यही 18 खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी.

इस ट्रायल में सिमडेगा, खूंटी, रांची, गुमला सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों की खिलाड़ियों के साथ रेलवे और दूसरे संस्थानों से जुड़ी महिला खिलाड़ी भी शामिल हुईं. कई घंटे तक चले चयन परीक्षण के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस, हॉकी कौशल, पासिंग, ड्रिब्लिंग, गेंद पर नियंत्रण, खेल की समझ और मैदान पर प्रदर्शन का आकलन किया गया. चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की क्षमता को अलग-अलग मानकों पर परखने के बाद 30 खिलाड़ियों का चयन किया.

रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में खुली चयन ट्रायल का आयोजन किया गया. ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिलों और संस्थानों से पहुंचीं 52 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने खेल कौशल और फिटनेस का प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का प्रयास किया.

रांचीः हॉकी इंडिया की ओर से आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड महिला हॉकी टीम के चयन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई.

हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि ट्रायल में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर दिया गया है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों और संस्थानों से खिलाड़ियों का पहुंचना झारखंड में महिला हॉकी के मजबूत आधार को दर्शाता है. चयन के दौरान केवल वर्तमान प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि फिटनेस और टीम की जरूरत के अनुसार खिलाड़ियों की क्षमता को भी देखा गया है.

उन्होंने कहा कि 30 खिलाड़ियों के चयन के बाद प्रशिक्षण शिविर में टीम को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा. शिविर के दौरान खिलाड़ियों की कमियों पर काम करने के साथ टीम संयोजन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा. अंतिम 18 खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. झारखंड की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ट्रायल के दौरान झारखंड की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति भी मौजूद रहीं. इसके अलावा हॉकी झारखंड के कोषाध्यक्ष असृता लकड़ा, संयुक्त सचिव दुलारी टोपनो, महानिदेशक विजय शंकर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे. चयन प्रक्रिया के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से मूल्यांकन किया गया.

झारखंड में महिला हॉकी की मजबूत पहचान रही है. सिमडेगा समेत राज्य के कई जिलों से लगातार प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आती रही हैं. ऐसे में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए होने वाला यह चयन ट्रायल नई और अनुभवी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण है. अब चयनित 30 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर और उसके बाद अंतिम 18 खिलाड़ियों के चयन पर सबकी नजर रहेगी.

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