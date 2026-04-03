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कानपुर में 255 बच्चों का स्पोर्ट्स ट्रायल, 22 खेल मुफ्त में सीखेंगे

कानपुर: नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सहयोग से आर्यनगर स्थित टीएसएच (द स्पोर्ट्स हब) में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के बच्चों के लिए “स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कॉलरशिप-सब्सिडी योजना” के 8वें बैच के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए गए. इस ट्रायल में कुल 255 बच्चों ने भाग लिया. जिसमें उन्होंने विभिन्न खेलों के लिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया.

वहीं, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए समन्वय समिति के सदस्य जगदीश यादव, मुकेश कुमार वर्मा, अमित यादव, संजीव पाठक, डॉ. देवेश दुबे और राजीव गर्ग मौके पर मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे.

ट्रायल के दौरान अभ्यर्थियों का पहले शारीरिक फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट 5-5 के समूह में कराया गया. इसके बाद उनके संबंधित खेलों के अनुसार व्यक्तिगत कौशल का परीक्षण किया गया. द स्पोर्ट्स हब के ऑपरेशंस निदेशक पी.के श्रीवास्तव ने कहा कि जिन बच्चों का चयन किया गया है, उनसे हम प्रशिक्षण के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेंगे. बल्कि, उनकी रुचि के जो खेल होंगे उन खेलों से जुड़ी सुविधाएं भी फ्री में मुहैया कराएंगे.



आयोजन समिति के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 7 बैचों में 1734 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अब 8वां बैच 6 अप्रैल से शुरू होगा. इस बार 641 फॉर्म वितरित किए गए थे, जिनमें से 310 आवेदन प्राप्त हुए और सभी पात्र 255 बच्चों ने ट्रायल में हिस्सा लिया. चयनित बच्चों को TSH में नेशनल स्तर की सुविधाओं के साथ निःशुल्क खेल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखारकर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें.