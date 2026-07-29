ETV Bharat / state

अब देश में दौड़ेगी वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन, कोटा में ट्रायल... 145 की स्पीड से 16 कोच ले जाएगी 395 टन लोड

कोटा: देश में वंदे भारत के तर्ज पर चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में वंदे भारत फ्रेट ट्रेन भी तैयार की गई है. यह पूरी तरह पार्सल ट्रेन है. इसे वंदे भारत पार्सल (कार्गो) सुपरफास्ट एक्सप्रेस नाम दिया गया है. यह देश की पहली प्रोटोटाइप ट्रेनसेट है, जिसे 2 साल में बना लिया गया. इसका निर्माण 2024 में शुरू हुआ था. रेलवे पहले से पार्सल ट्रेन चलाता है, लेकिन अब तेज गति से पार्सल्स पहुंचाने और इनकम बढ़ाने को नए कोच के साथ ट्रेन तैयार की गई है. ट्रेन पटरी पर दौड़ने को तैयार है. इसका पहला ट्रायल कोटा में किया जा रहा है. अलग-अलग स्पीड पर ट्रायल होगा.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आरडीएसओ) के डायरेक्टर टेस्टिंग अनंजय मिश्रा ने बताया कि कोटा में इस ट्रेन का ट्रायल बुधवार से शुरू किया गया है. इसमें ट्रेन को लोड पर लेकर चलाया जा रहा है. दिल्ली मुंबई लाइन पर यह ट्रेन कोटा से महिदपुर के बीच में डाउन लाइन पर चलाई जा रही है. मिश्रा ने कहा कि ट्रायल के दौरान ट्रेन को खाली और लोडेड कंडीशन दोनों हाल में देखा जाएगा. इसमें ट्रैक्शन, ब्रेकिंग, स्पीड, सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच की जाएगी.

पढ़ें:रेलवे ने तीन नई ट्रेनों की घोषणा की, वंदे भारत भी शामिल, जानें किस रूट पर चलेंगी

अधिकतम स्पीड 160 किमी प्रति घंटा: डायरेक्टर टेस्टिंग अनंजय मिश्रा ने कहाकि वंदे भारत पार्सल ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किमी प्रति घंटा है. उसे कोटा में ट्रायल के दौरान 140 किमी प्रति घंटा की स्पीड से टेस्ट किया जा रहा है. इसमें ब्रेकिंग से लेकर हर सिस्टम देखा जाएगा. 16 कोच की ट्रेको पहले 120, फिर 130, इसके बाद 135 और 145 किमी प्रति घंटे स्पीड से ट्रायल लिया जाएगा. ट्रायल सवाई माधोपुर से कोटा व नागदा के बीच दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अप व डाउन दोनों तरफ लगातार चलने वाला है.