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बार-बार बीमार पड़ने वाले बच्चों के लिए प्रोबायोटिक टैबलेट, जानिए क्या हैं फायदे

इसके तहत जोधपुर के डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के शिशुरोग विभाग में भी बच्चों को दी गई थी. कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल एवं पीडियाट्रिक विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. अनुराग सिंह की देखरेख में यहां ट्रायल हुआ था, जिसके परिणाम बेहद सही रहे थे. इसके बाद यह दवाई बाजार में भी उपलब्ध हो गई है. डॉ. अनुराग सिंह ने बताया कि बार-बार बीमार होने वाले बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है. ट्रायल के बाद इसे मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी उपयोग कम हो रहा है क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स को भी इसकी जानकारी नहीं है.

जोधपुर : छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होने पर उन्हें दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स से छुटकारा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. अब दवा कंपनियों ने एक प्रोबायोटिक टैबलेट बनाई है, ​जिससे इंफेक्शन तो कंट्रोल होता ही है साथ ही रोग प्रतिरोध क्षमता भी सुधरती है. खास तौर से रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से भी बचाती है. ProRespi K12 नामक इस दवाई का पूरे देश में ट्रायल हुआ था.

गुड बैक्टीरिया देता है परिणाम : इस प्रोबायोटिक टैबलेट को तैयार करने में एक गुड बैक्टीरिया का प्रयोग हुआ है. बैक्टीरिया-स्ट्रेप्टोकोकस सालिवेरियस की प्रोरेस्पी एसएसके-12 प्रजाति का उपयोग किया गया है. डॉ. अनुराग सिंह ने बताया कि हमारे देश में छोटे बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण श्वसन तंत्र का संक्रमण है. 25 से 30 फीसदी बच्चों को इसके चलते अस्पताल जाना पड़ता है. इसके लिए उन्हें एंटीबायोटिक दी जाती है. इससे बच्चों की नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. एंटीबायोटिक ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में अब एंटीबायोटिक की जगह प्रोबायोटिक टैबलेट बहुत लाभदायक है.

यूं होता है उपयोग : प्रोबायोटिक टैबलेट बीमार पड़ने से पहले उपयोग में लेनी होती है. यह एक तरह का रेगुलर कोर्स होता है, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं. टैबलेट प्रोरेस्पी एसएसके- 12 बच्चों को प्रतिदिन एक टैबलेट 90 दिन तक देते हैं. इस अवधि में बच्चों के शरीर में गुड बैक्टीरिया बनता है और ग्रोथ करता है. इससे बार-बार सर्दी जुकाम व रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से बचाव होगा. गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को अंदर नहीं घुसने देगा. 90 दिन तक दी जाने वाली दवाई का असर लंबे समय तक रहता है.

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प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक का फर्क जानिए

एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में मौजूद बीमारी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को मारने या उसकी ग्रोथ रोकने के काम आती हैं. अच्छे बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा देती हैं. प्रोबायोटिक, जिसमें फायदेमंद जीवित बैक्टीरिया का उपयोग होता है. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को रोकता है. एंटीबायोटिक का उपयोग उपचार से ज्यादा निवारण के लिए किया जाता है. खास तौर से जब संक्रमण शरीर में हो जाता है तब. प्रोबायोटिक बच्चों को बीमार होने से ही बचाती है, यानी संक्रमण नहीं होने दती है. खासतौर से रेस्पिरेटरी, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और निमोनिया से संक्रमण से बचाती है. कई बार लंबे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में दवाइयां लेने से शरीर में दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे दवाई का प्रभाव खत्म हो जाता है. प्रोबायोटिक खास तौर से एंटीबायोटिक लेने से ही बचाती है. दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता से बचाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर दवाई का उपयोग हो सके.

वायरल में भी प्रभावी : डॉ. अनुराग सिंह ने बताया कि इस टैबलेट में कुछ ऐसे सबस्टेंस भी हैं, जो वायरस को भी मारते हैं. इससे वायरल इंफेक्शंस में पहले एंटीबायोटिक दे दी जाती थी, जिसका कोई रोल ही नहीं था और कभी देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तब यह उपलब्ध नहीं थी. अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है उन बच्चों के लिए जिनको बार-बार खांसी-जुकाम, बुखार होता है. उनको यह प्रोबायोटिक टेबलेट दी जाती है, जिसे चबाया जाता है. इसके उपयोग से 80 फीसदी एंटीबायोटिक का यूज कम हुआ है.