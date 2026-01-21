ETV Bharat / state

म्यूजिकल फाउंटेन से गुलजार होगा पतरातू डैम, अब हर शाम सजेगा रोशनी–संगीत का जादू

रामगढ़: जिले की पहचान बन चुकी पतरातू घाटी और पतरातू डैम अब पर्यटन के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा हैं. प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर यह इलाका अब आधुनिक पर्यटन आकर्षण के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा. पतरातू डैम को और भव्य बनाने के उद्देश्य से निर्मित म्यूजिकल फाउंटेन पूरी तरह तैयार हो चुका है.

पतरातू डैम में म्यूजिकल फाउंटेन (Etv Bharat)

म्यूजिकल फाउंटेन बनाएगा पतरामू डैम को भव्य

मंगलवार देर शाम इस म्यूजिकल फाउंटेन का सफल ट्रायल किया गया. जिससे आने वाले दिनों में पतरातू डैम पर्यटकों के लिए किसी उत्सव स्थल से कम नहीं होगा. ट्रायल के दौरान जैसे ही संगीत की धुन गूंजी, पानी की ऊंची-ऊंची फुहारें रंगीन रोशनी के साथ लयबद्ध होकर आसमान छू रहा था.

पूरा डैम परिसर रंग-बिरंगी आभा में नहाया नजर आ रहा था और मौजूद लोग इस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. रांची से रामगढ़ के बीच स्थित पतरातू घाटी पहले से ही पर्यटकों के लिए एक प्राकृतिक स्वर्ग मानी जाती है. अब घाटी की खूबसूरत यात्रा के बाद पतरातू डैम पर म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो पर्यटकों को दिन और रात दोनों समय अलग-अलग अनुभव प्रदान करेगा.