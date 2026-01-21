म्यूजिकल फाउंटेन से गुलजार होगा पतरातू डैम, अब हर शाम सजेगा रोशनी–संगीत का जादू
पतरातू डैम में म्यूजिकल फाउंटेन का सफल ट्रायल किया गया. यहां लेजर शो की भी व्यवस्था की जा रही है.
Published : January 21, 2026 at 10:39 AM IST
रामगढ़: जिले की पहचान बन चुकी पतरातू घाटी और पतरातू डैम अब पर्यटन के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा हैं. प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर यह इलाका अब आधुनिक पर्यटन आकर्षण के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा. पतरातू डैम को और भव्य बनाने के उद्देश्य से निर्मित म्यूजिकल फाउंटेन पूरी तरह तैयार हो चुका है.
म्यूजिकल फाउंटेन बनाएगा पतरामू डैम को भव्य
मंगलवार देर शाम इस म्यूजिकल फाउंटेन का सफल ट्रायल किया गया. जिससे आने वाले दिनों में पतरातू डैम पर्यटकों के लिए किसी उत्सव स्थल से कम नहीं होगा. ट्रायल के दौरान जैसे ही संगीत की धुन गूंजी, पानी की ऊंची-ऊंची फुहारें रंगीन रोशनी के साथ लयबद्ध होकर आसमान छू रहा था.
पूरा डैम परिसर रंग-बिरंगी आभा में नहाया नजर आ रहा था और मौजूद लोग इस नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. रांची से रामगढ़ के बीच स्थित पतरातू घाटी पहले से ही पर्यटकों के लिए एक प्राकृतिक स्वर्ग मानी जाती है. अब घाटी की खूबसूरत यात्रा के बाद पतरातू डैम पर म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो पर्यटकों को दिन और रात दोनों समय अलग-अलग अनुभव प्रदान करेगा.
कब शुरू होगा म्यूजिकल फाउंटेन
दिन में जहां पर्यटक पहाड़ों, जंगलों, झील के शांत जल और साइबेरियन पक्षियों की चहचहाट का आनंद ले सकेंगे, वहीं, शाम ढलते ही रोशनी, संगीत और लेजर का संगम रोमांच पैदा करेगा. म्यूजिकल फाउंटेन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अत्याधुनिक लेजर शो की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें पानी की धाराओं पर रंग-बिरंगे दृश्य और थीम आधारित प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी.
उम्मीद है कि इसी माह के अंत तक इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया जाएगा. पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस पहल से पतरातू डैम झारखंड के प्रमुख नाइट टूरिज्म स्थलों में शामिल होगा. इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. पतरातू घाटी और पतरातू डैम आने वाले समय में झारखंड पर्यटन का चमकता सितारा बनने की ओर बढ़ रहे हैं.
