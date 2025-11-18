अयोध्या में ध्वजारोहण; सीएम योगी के सामने हुआ ट्रायल, चार घंटे रुकेंगे पीएम मोदी, जानिए ध्वजारोहण का समय
मंगलवार को सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और ध्वजारोहण का ट्रायल देखा. ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सीएम को तैयारियों की पूरी जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 7:43 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 8:03 PM IST
अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण किया जाएगा. इसकी तैयारी पूरी हो गई है. पीएम मोदी लगभग चार घंटे अयोध्या में रहेंगे. मंगलवार को सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और ध्वजारोहण का ट्रायल देखा. सीएम ने कहा कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. मेहमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसका ध्यान रखें.
इससे पहले सीएम योगी संकट मोचन हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन-पूजन किया. उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. इसके बाद सीएम श्री रामलला विराजमान दरबार पहुंचे. आरती कर मंदिर की परिक्रमा की. ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने सीएम योगी को तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी दी.
सप्त ऋषि मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे पीएम : निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब चार घंटे अयोध्या में प्रवास करेंगे. उनका दौरा सप्त ऋषि मंदिर से शुरू होगा, जहां सप्त ऋषियों की प्रार्थना व विशेष वैदिक पूजा संपन्न होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में भगवान लक्ष्मण के समक्ष आराधना करेंगे.
विधि विधान के साथ होगा ध्वजारोहण : राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है. इसी पवित्र समयावधि में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे. इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ सभी वैदिक परंपराएं निभाई जाएंगी. ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और निर्माण कार्य की पूर्णता की घोषणा करेंगे.
सेना ने किया रिहर्सल : नृपेंद्र मिश्र ने बताया, राम जन्मभूमि मंदिर के 190 फीट ऊंचे शिखर पर 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबे ध्वज को चढ़ाए जाने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मंगलवार को शिखर पर सेना के जवानों के द्वारा सफल रिहर्सल किया गया. 20 नवंबर से प्रारंभ होने वाले धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
8 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग : वहीं एयरपोर्ट से राम मंदिर तक 8 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विशेष बैरिकेडिंग की जा रही है. SPG और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार रूट का निरीक्षण कर रही हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक और भव्य तरीके से संपन्न हो सके. वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने भी कार्यक्रम के दिन श्रद्धालुओं को राम मंदिर आने की मनाही की है. ट्रस्ट ने साफ़ कर दिया है कि सिर्फ आमंत्रित मेहमानों को ही इस अवसर पर प्रवेश दिया जाएगा.
24 नवंबर की रात से एंट्री बंद: राम मंदिर के इस कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जाने के लिए 24 नवंबर की रात से ही सभी तरह के प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे. राम पथ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सुरक्षा के लिए 10 सिक्योरिटी गार्डों को तैनात किया जा रहा है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक राम पथ पर उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण पत्र (Invitation Card) और पास होगा.
26 नवंबर को भी बंद रहेंगे वीआईपी दर्शन : सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की संयुक्त समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर को भी वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. ध्वजारोहण समारोह के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को सामान्य करने और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा इकाइयां तैनात हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है.
यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर; शिखर पर ध्वजारोहण के लिए तैयारी पूरी, PM मोदी सहित कई नामी हस्तियां होंगी शामिल