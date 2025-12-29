ETV Bharat / state

Kota Railway Division : देश का पहला कवच इंटीग्रेटेड रेलवे ट्रैक व वंदे भारत स्लीपर के 180 स्पीड पर ट्रायल को बताया उपलब्धि

देश में सबसे समय पर ट्रेन चलाने का खिताब मिलना और दो पीपीपी मोड पर तैयार गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करना उपलब्धि बताया है.

Published : December 29, 2025 at 9:54 PM IST

कोटा: राजस्थान कोटा रेल मंडल ने साल 2025 की अपनी उपलब्धियां को मीडिया से साझा किया है. जिसके तहत उन्होंने कोटा रेल मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि कवच इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ 549 किलोमीटर लंबा संरक्षित रेल कॉरिडोर को बताया है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि कोटा रेल मंडल से गुजर रही दिल्ली-मुंबई रेल लाइन के 549 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मथुरा से नागदा के बीच कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है.

इस सिक्योरिटी फीचर को इंस्टॉल करने वाला कोटा रेल मंडल देश में पहला है. इस स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी फीचर के चलते दुर्घटना नहीं होगी. इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर कोच का ट्रायल, देश में सबसे समय पर ट्रेन चलाने का खिताब मिलना और दो पीपीपी मोड पर तैयार गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करना भी उपलब्धि है. जैन के अनुसार रेलवे ने अप्रैल से नवंबर तक 1055 करोड़ रुपये की आए भी रेल मंडल में जनरेट की है.

  • कोटा रेल मंडल ने दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर कवच 4.0 प्रणाली के साथ देश का पहला 549 किमी लंबा संरक्षित रेल कॉरिडोर तैयार कर दिया है. यह मथुरा से कोटा होकर नागदा तक हुआ है. इसमें स्वदेशी कवच संस्करण 4.0 स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल क्रियान्वयन किया. 160 की स्पीड पर इसके ट्रायल भी ले लिए गए है, जिसमें 87 से अधिक विद्युत इंजनों में ऑनबोर्ड कवच यूनिट स्थापित की गईं.
  • वंदे भारत स्लीपर व हाई स्पीड ट्रायल में कोटा मंडल का अग्रणी रहा है. जनवरी 2025 में नागदा–कोटा–सवाई माधोपुर खंड पर वंदे भारत स्लीपर रैक का परीक्षण हुआ, फिर अप्रैल व नवम्बर 2025 में 16 कोच संयोजन के साथ 180 किमी प्रति घंटे तक के ट्रायल किए गए. जिनमें कुल 3982 किलोमीटर की ट्रायल रनिंग पूरी हुई. जिससे ट्रैक, सिग्नलिंग, ओएचई व प्रोटक्शन सिस्टम एक्यूरेट मिले हैं.
  • कोटा रेल मंडल साल 2025 के जून माह में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का 100 व मई में 98.06 प्रतिशत समय पालन कर देशभर में अग्रणी रहा है. कोटा रेल मंडल ने देश के 69 मंडलों में पहला स्थान पर रहा है. वहीं, अप्रैल से नवम्बर में समय पालन 90 से 96 प्रतिशत के बीच रहा है.
  • रेलवे ने अप्रैल से नवम्बर में 2.62 लाख मामलों के 17.24 करोड़ का जुर्माना वसूला. माल ढुलाई में 48.38 लाख टन माल लदान कर 607.75 करोड़ किराया मिला है. रेलमंडल में 213.58 लाख यात्रियों से 387.33 करोड़ किराया मिला है. वित्तीय वर्ष में अब तक 1055.47 करोड़ रुपये की आय रेलवे को हुई है.
  • नई रेल लाइन व यात्री कनेक्टिविटी विस्तार में रामगंजमंडी–भोपाल परियोजना में नयागांव पुरा कुमारा–खिलचीपुर के बीच 22.328 किलोमीटर नई ब्रॉडगेज लाइन को स्वीकृति मिली है.
  • अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिक पुनर्विकास में बूंदी व मांडलगढ़ रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लोकार्पण किया गया. इन स्टेशनों पर आधुनिक प्रतीक्षालय, डिसेबल्ड फ्रेंडली फैसिलिटी, पार्किंग, लाइटिंग और टॉयलेट्स सिस्टम में दुरस्त किया गया है. अधिकांश स्टेशन पर स्थानीय स्थापत्य कला को प्रदर्शित किया गया है.
  • जनवरी 2025 में रामगंजमंडी–घाटोली खंड पर 06605/06 घाटोली–झालावाड़ सिटी–घाटोली मेमू सेवा शुरू की गई. इसके अलावा कोटा–झालावाड़ सिटी मेमू का घाटोली तक विस्तार किया गया.
  • ट्रैक की स्पीड बढ़ाने का काम भी साल 2025 में तेज गति से हुआ है. इसके तहत जनवरी 2025 में सुवासरा–शामगढ़, मेहिदपुर–रोहाळखुर्द व इंद्रगढ़–लाखेरी खंड में गति प्रतिबंध को 130 की स्पीड तक ले जाया गया है. इसके बाद अप्रैल से जुलाई 2025 के अन्य खंडों में भी गति प्रतिबंध हटाए गए. जिससे ट्रेनों की औसत गति, रेलवे ट्रैक की क्षमता व ट्रेनों को समय पर चलने में मदद मिली है. इसके लिए सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग, ट्रैक ब ओएचई कार्य में गरोठ, भवानीमंडी, लाखेरी व सवाई माधोपुर सहित अन्य स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, पैनल शिफ्टिंग व सिग्नल में अपग्रेडेशन कार्य किए गए. इसके साथ ही 22 किलोमीटर से अधिक ट्रैक डीप स्क्रीनिंग की गई. रेलवे ने कई लेवल क्रॉसिंग भी इस दौरान बंद कर दिए हैं.
  • बारां जिले में जून 2025 में सुंदलक स्टेशन पर मंडल के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कमीशनिंग किया गया. यह एक कार्गो टर्मिनल निजी खातेदार की जमीन पर तैयार किया गया है. इसी तरह से कोटा मंडल में भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ स्टेशन पर दूसरा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बन गया है. दोनों से प्रतिमाह करीब 54 से 105 करोड़ की आय होगी.
  • रेलवे ने जनवरी 2025 में सोगरिया व शामगढ़ स्टेशनों पर पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया. मार्च 2025 में सभी टिकट काउंटरों व पार्सल कार्यालयों पर क्यूआर कोड से डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी है. अनरिजर्व्ड टिकट और सीजनल टिकट में भी मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग बढ़ाया है.

