Kota Railway Division : देश का पहला कवच इंटीग्रेटेड रेलवे ट्रैक व वंदे भारत स्लीपर के 180 स्पीड पर ट्रायल को बताया उपलब्धि

कोटा: राजस्थान कोटा रेल मंडल ने साल 2025 की अपनी उपलब्धियां को मीडिया से साझा किया है. जिसके तहत उन्होंने कोटा रेल मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि कवच इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ 549 किलोमीटर लंबा संरक्षित रेल कॉरिडोर को बताया है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि कोटा रेल मंडल से गुजर रही दिल्ली-मुंबई रेल लाइन के 549 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मथुरा से नागदा के बीच कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है.

इस सिक्योरिटी फीचर को इंस्टॉल करने वाला कोटा रेल मंडल देश में पहला है. इस स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सिक्योरिटी फीचर के चलते दुर्घटना नहीं होगी. इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर कोच का ट्रायल, देश में सबसे समय पर ट्रेन चलाने का खिताब मिलना और दो पीपीपी मोड पर तैयार गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू करना भी उपलब्धि है. जैन के अनुसार रेलवे ने अप्रैल से नवंबर तक 1055 करोड़ रुपये की आए भी रेल मंडल में जनरेट की है.