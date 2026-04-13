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दुनिया में पहली बार बनी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन, जानिए कहां शुरू हुआ ट्रायल

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन बन चुकी है और इसका ट्रायल शुरू हो गया है.

African Swine Fever
अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 13, 2026 at 10:27 PM IST

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सरगुजा: अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप छत्तीसगढ़ में फैलता जा रहा है. इस बीमारी से सुअरों की मौत हो जाती है. इस वजह से सुअर फार्म के किसान बर्बाद हो जाते हैं. पशु चिकित्सकों ने बताया कि यह ऐसी जानलेवा बीमारी है कि अगर यह एक सुअर में फैलता है तो इससे कई सुअर संक्रमित हो जाते हैं.

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन बनी

भारत के मध्य प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन बन गई है. भोपाल में स्थित आईसीएमआर की प्रयोग शाला के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की वैक्सीन बना ली है. जबकि इस बीमारी की वैक्सीन दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है.

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन तैयार (ETV BHARAT)

अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन का ट्रायल

इस वैक्सीन का पहला ट्रायल भोपाल की लैब में किया जा चुका है और दूसरे चरण के ट्रायल के लिए भारत सरकार ने अम्बिकापुर के सुअर फार्म का चयन किया है. अंबिकापुर के सुअर फार्म में इस वैक्सीन का ट्रायल यहां के सुअरों पर किया जा रहा है. अंबिकापुर के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ चन्द्र कुमार मिश्रा की निगरानी में यह ट्रायल किया जा रहा है.

अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूअर में होने वाली वायरस से होने वाली बीमारी है. इस बीमारी में जो मृत्यु दर है बहुत ज्यादा है. इस बीमारी का जो वैक्सीन है वो आईसीआर की लैब भोपाल में बनाई गई है. शासकीय पिग फॉर्म अंबिकापुर में इसका ट्रायल किया जा रहा है. यदि ये वैक्सीन सफल होती है तो सुअर पालकों को बहुत फायदा होगा- डॉ.चंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक

घातक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर

पशु चिकित्सक डॉक्टर चंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि दुर्ग के मुड़ापार में इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है. यहां के एक पिग फार्म में 300 से ज्यादा सुअरों को मारा गया है. जिससे यह संक्रमण न फैल सके. संक्रमित सूअर के रक्त, मल, मूत्र, लार से संक्रमण फैलता है. इसके अलावा संक्रमित सूअर के मांस खाने से भी यह फैलता है. संक्रमण के 4–19 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं. इस बीमारी में सूअरों को तेज बुखार, भूख कम होना, कमजोरी और सुस्ती, त्वचा पर लाल, नीले धब्बे और सांस लेने में कठिनाई होती है.

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छत्तीसगढ़ में सुअरों की बीमारी
आईसीएमआर लैब भोपाल
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