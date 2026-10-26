ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में नवनिर्मित पुल और सुरंग से वाहनों की आवाजाही शुरू, सीएम धामी ने लिया जायजा

पुल और सुरंग का जायजा लेते सीएम धामी ( फोटो सोर्स- Information Department )

रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में रुद्रप्रयाग में बड़ी उपलब्धि सामने आई है. अलकनंदा नदी पर निर्मित पुल और लंबी सुरंग परियोजना पर सोमवार से ट्रायल के आधार पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है. करीब 156 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना केदारनाथ और बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों को सीधे जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी. इससे चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग बाजार में लगने वाले जाम से राहत मिलने और यात्रियों का सफर आसान होने की उम्मीद है. परियोजना का जल्द ही विधिवत लोकार्पण किया जाएगा.

पुल-सुरंग परियोजना का सीएम धामी ने किया निरीक्षण: दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रुद्रप्रयाग पहुंचकर पुल-सुरंग परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों एवं यातायात संचालन की जानकारी ली. परियोजना के तहत अलकनंदा नदी पर लगभग 200 मीटर लंबा पुल और 900.30 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है. संपर्क मार्ग समेत इसकी कुल लंबाई लगभग 1.18 किलोमीटर है.

केदारनाथ और बदरीनाथ हाईवे जुड़ेंगे, रुद्रप्रयाग बाजार से होकर नहीं जाना पड़ेगा: यह मार्ग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 107) को बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 07) से जोड़ेगा. नियमित यातायात शुरू होने के बाद केदारनाथ और बदरीनाथ जाने वाले वाहनों को रुद्रप्रयाग बाजार से होकर गुजरने की जरूरत कम होगी. इससे नगर में यातायात का दबाव घटने के साथ स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. "चारधाम यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सड़क संपर्क और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास से श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी. साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे ढलान सुरक्षा एवं स्थिरीकरण कार्यों की भी जानकारी ली. इन कार्यों का उद्देश्य भूस्खलन के जोखिम को कम करना और यात्रा मार्ग को अधिक सुरक्षित बनाना है. सीएम धामी ने पुल-सुरंग परियोजना का किया निरीक्षण (फोटो सोर्स- Information Department)