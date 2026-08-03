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छतों पर 'हवाई जहाज' और 'ट्रैक्टर': कुचामनसिटी में अनोखी पानी की टंकियों का क्रेज, जानिए क्या है वजह?

छत पर पानी की स्पेशल डिजायन की पानी की टंकी ( ETV Bharat Kuchamancity )