छतों पर 'हवाई जहाज' और 'ट्रैक्टर': कुचामनसिटी में अनोखी पानी की टंकियों का क्रेज, जानिए क्या है वजह?
कुचामनसिटी क्षेत्र में छत पर आकर्षक डिजाइनों वाली टंकियां बनवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है.
Published : August 3, 2026 at 10:23 AM IST
कुचामनसिटी: पानी का उपयोग कपड़े धोने, नहाने, खाना बनाने आदि के लिए किया जाता है. इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए घरों में पानी स्टोर करने के लिए टंकी का इस्तेमाल किया जाता है. हर कोई अपनी आवश्यकता एवं पसंद के अनुसार टंकी लगवाता है. अधिकतर घरों में प्लास्टिक की टंकियां लगाई जाती हैं, लेकिन अब बाजार में विभिन्न डिजाइनों की टंकियां उपलब्ध हैं. आजकल लोग अपनी पसंद के अनुसार अनोखी डिजाइन की टंकियां बनवाना पसंद कर रहे हैं.
इसी क्रम में, राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामनसिटी क्षेत्र में हवाई जहाज, पानी के जहाज, शेर, घोड़ा, बोतल, नाव, ट्रैक्टर, गाय, पेड़-पौधे और मटकी जैसे आकर्षक डिजाइनों वाली टंकियां बनवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. ये टंकियां न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि घर के मालिक के शौक, पेशे या विदेश कनेक्शन को भी दर्शाती हैं.
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टंकी कलाकार हरिराम जाखड़ ने बताया कि आर्मी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि लोग प्लास्टिक की टंकियां लगाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है. इसलिए उन्होंने प्राकृतिक मिट्टी, सीमेंट और लोहे से बनी टंकियां बनानी शुरू कीं. उन्होंने बताया कि लोग विमान, नाव, टैंक, ट्रैक्टर, फुटबॉल, बोतल और जानवरों के आकार की टंकियां भी बनवाते हैं, जिन्हें कुशल कारीगरों द्वारा सीमेंट और लोहे की छड़ों से अत्यंत मजबूत एवं आकर्षक बनाया जाता है.
समाजसेवी राजकुमार गौड़ ने बताया कि वे प्राकृतिक चीजों के उपयोग को महत्व देते हैं और 'प्लास्टिक हटाओ' अभियान चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का कम उपयोग हो, इसीलिए देसी तरीके से बनी इन टंकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वे अपने घर के लिए तीन तरह की टंकियां खरीदने आए हैं.