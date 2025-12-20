छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का रोमांच, पहुंचा छठवां बैच, फरवरी तक 300 से ज्यादा ट्रैकर आने की उम्मीद
गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में फैला हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 20, 2025 at 5:17 PM IST
कोरिया: देश के तीसरे सबसे बड़े और छत्तीसगढ़ का चौथे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का रोमांच बढ़ता जा रहा है. इस साल अब तक 5 टीम में 100 ट्रैकर जंगल ट्रैकिंग का लुत्फ उठाकर लौट चुके हैं. छठवीं टीम में 20 ट्रैकर जंगल में पड़ाव डाले हुए हैं. टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो पर्यटकों को अनोखा अनुभव दे रहा है.
ट्रैकिंग का अनुभव
हिमालय की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कराने वाली कंपनी इंडिया हाइक्स के साथ मिलकर टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का आयोजन किया जा रहा है. ट्रैकिंग के दौरान टीम तुर्रीपानी, टेडिया बांध, पांडोपरा मार्ग से होकर गुजरती है, जो क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है. ट्रैक का प्रमुख आकर्षण रामगढ़ के पास स्थित बारहमासी गोपत नदी में पैदल भ्रमण (रिवर वॉक) है, जो पर्यटकों के लिए विशेष रोमांच एवं प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव कराता है.
पर्यटकों की बढ़ती संख्या
टाइगर रिजर्व में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु सहित अलग अलग शहरों के लोग टाइगर रिजर्व की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसमें एग्रो कंपनी, आईटी प्रोफेशनल, एचआर मैनेजर, डॉक्टर, स्टूडेंट्स सहित हाउस वाइफ शामिल हैं.
टाइगर रिजर्व को ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहे हैं. इस साल छठवां बैच पहुंचा है, जिसमें 20 ट्रैकर शामिल हैं. इस विंटर सीजन में अभी तक 100 ट्रैकर लौट चुके हैं. फरवरी 2026 तक 300 से ज्यादा ट्रैकर आने की उम्मीद है-सौरभ सिंह ठाकुर, डायरेक्टर, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
ईको टूरिज्म का उद्देश्य
टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक आजकल शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर नेचर, वाइल्ड लाइफ व ट्राइबल लाइफ स्टाइल से रुबरू कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है. लोग नेचर को करीब से देख व समझ पा रहे हैं. पर्यटकों के मन में नेचर, इंवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ के साथ रोमांचक ट्रैकिंग और रुचि पैदा हो रही है.
रोजगार के नए अवसर
ईको टूरिज्म गतिविधियों के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं. यह पहल ईको पर्यटन एवं स्थानीय आजीविका बढ़ाने की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है.
गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की सीमा संजय टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश और पलामू टाइगर रिजर्व झारखण्ड से लगती है. गुरुघासीदास नेशनल पार्क के करीब 35 गांव और तमोर पिंगला अभ्यारण्य के 7 गांव कुल 42 गांव कोर एरिया में शामिल हैं. इतना ही नहीं इस टाइगर रिजर्व में 1254.586 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र आरक्षित व 1438.451 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र संरक्षित घोषित किया गया है. वहीं टाइगर रिजर्व के लिए 136.35 वर्ग किलोमीटर भूमि राजस्व की जमीन भी शामिल की गई है. देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है.