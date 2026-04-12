तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रेक पर भीषण तूफान और खराब मौसम के चलते फंसे 30 ट्रैकर्स, सकुशल किया रेस्क्यू
तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रेक पर फंसे करीब 30 ट्रैकर्स को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने सकुशल रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 12, 2026 at 8:19 AM IST
रुद्रप्रयाग: तुंगनाथ-चंद्रशिला ट्रेक मार्ग पर अचानक आए भीषण तूफान और खराब मौसम के चलते फंसे करीब 30 ट्रैकर्स को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. सभी ट्रैकर्स को चोपता लाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार सायंकाल लगभग 5:30 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि चंद्रशिला मार्ग पर ट्रेकिंग कर रहे 25 से 30 पर्यटक तेज तूफान, बर्फबारी जैसी स्थिति और खराब दृश्यता के कारण रास्ते में फंस गए हैं. मौसम की गंभीरता को देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर तत्काल चिंता जताई गई. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के समन्वय में कोतवाली ऊखीमठ, चौकी चोपता, एसडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन तथा वन विभाग की टीमें तुरंत मौके के लिए रवाना की गईं. दुर्गम पहाड़ी रास्तों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीमों ने ट्रैकर्स की लोकेशन का पता लगाकर उन तक पहुंच बनाई.
कड़ी मशक्कत के बाद सभी 30 ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर चोपता लाया गया. प्राथमिक देखभाल के बाद सभी को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग के दौरान मौसम की जानकारी अवश्य लें और सुरक्षा मानकों का पालन करें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि शनिवार शाम अचानक आए भीषण तूफान और बर्फबारी जैसे हालात के कारण ट्रैकर्स चंद्रशिला मार्ग पर फंस गए थे.
सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. पुलिस, वन विभाग, SDRF, DDRF और आपदा प्रबंधन टीमों ने दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के बावजूद सभी ट्रैकर्स तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को सुरक्षित चोपता लाया गया और बाद में उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया. बताया कि ट्रेकिंग में प्रीती चौधरी पुत्री विनय चौधरी, उम्र- 20 वर्ष, निवासी द्वारिका दिल्ली (टीम गाईड), विपासा निवासी पानीपत, हरियाणा, अभिषेक निवासी सुना हरियाणा, गरिमा निवासी गुरूग्राम, हरियाणा, अभिषेक कटोच, निवासी द्वारिका दिल्ली, हिमाशुं निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा समेत अन्य शामिल हैं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पहाड़ों में ट्रेकिंग के दौरान मौसम की जानकारी जरूर लें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.
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