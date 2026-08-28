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गुमला में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्पः 'पेड़ बचाओ' अभियान की शुरुआत

पेड़ को राखी बांधते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी ( Etv Bharat )