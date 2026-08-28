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गुमला में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्पः 'पेड़ बचाओ' अभियान की शुरुआत

गुमला में पेड़ बचाओ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को राखी बांधी गई.

Forest Conservation Resolution
पेड़ को राखी बांधते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 3:34 PM IST

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Updated : August 28, 2026 at 4:06 PM IST

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गुमला: वन प्रमंडल ने रक्षाबंधन के अवसर पर सदर प्रखंड के जोराग आंजन और तरी गांवों में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर वन संरक्षण का संकल्प लिया. इस कार्यक्रम में झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) संजीव कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी बेलाल अहमद और वन समिति के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे.

सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प

वन समिति के अध्यक्ष चंदमोहन उरांव ने बताया कि ग्रामीण पिछले 10 वर्षों से पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि जंगल के पेड़-पौधों से ऑक्सीजन मिलता है और वनोपज से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को बांधी राखी (Etv Bharat)

चयनित गांवों में 3 लाख पेड़ों में बांधी राखी

PCCF संजीव कुमार ने बताया कि यह पहल 'पेड़ बचाओ' अभियान का हिस्सा है, जो एक महीने तक चलेगा. इस अभियान का लक्ष्य झारखंड के 24 जिलों के चयनित गांवों में तीन लाख पेड़ों में राखी बांधना है. संजीव कुमार ने शुक्रवार को गुमला जिले के जोराग गांव में एक पेड़ में राखी बांधकर इस अभियान का शुभारंभ किया. कुमार ने कहा, "रक्षाबंधन भाई-बहनों का त्योहार है, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं. इसी तरह, पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जीवन इस पर निर्भर करता है."

एक महीने तक चलेगा अभियान

उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन 700 गांवों में लगभग एक लाख पेड़ों पर राखी बांधने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह अभियान पूरे एक महीने तक जारी रहेगा, जिसके तहत 24 जिलों में कुल 3 लाख पेड़ों में राखी बांधी जाएगी. संजीव कुमार की इस पहल की शुरुआत 2004 में धनबाद जिले के टुंडी ब्लॉक के लुकाइया गांव से हुई थी, जो कभी माओवादी प्रभावित क्षेत्र था. उन्होंने आगे बताया कि तब से राज्य भर के 12,000 से अधिक गांवों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा चुका है.

Trees tied with Rakhis
छोटे पेड़ों को राखी बांधते ग्रामीण (Etv Bharat)

लुकाइया गांव में बचाए गए 20,000 से अधिक महुआ के पेड़

इस पहल के माध्यम से लुकाइया गांव में 20,000 से अधिक महुआ के पेड़ों को बचाया गया, जो अब ग्रामीणों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. इस अभियान ने कई गांवों को छोटे वन उत्पाद उगाने में भी सहायता की है, जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है.

Trees tied with Rakhis
राखी बांधने से पहले हुई पूजा (Etv Bharat)

इस पहल ने निभाई वन क्षेत्र बढ़ाने में बड़ी भूमिका

संजीव कुमार ने बताया कि इस पहल ने झारखंड में वन क्षेत्र (फॉरेस्ट कवर) बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में झारखंड का वन क्षेत्र बढ़ रहा है. वन विभाग की कोशिशें सर्वे रिपोर्ट में दिखती हैं, जिसके अनुसार 2001 के बाद से पिछले दो दशकों में राज्य का वन क्षेत्र 1,128 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है. PCCF ने कहा कि इस अभियान से जल संरक्षण और वनों को फिर से विकसित करने में भी काफी मदद मिली है.

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Last Updated : August 28, 2026 at 4:06 PM IST

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