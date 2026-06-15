बिहार की इस सड़क पर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, सफर पड़ सकता है जान पर भारी
जमुई में आंजन पुल के पास स्थित सूखे व कमजोर पड़े आंधी-तूफान में गिरकर जानलेवा सड़क हादसों का कारण बन रहे. राजेश कुमार की रिपोर्ट..
Published : June 15, 2026 at 7:39 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई के मलयपुर मार्ग पर आंजन पुल के पास खड़ा एक विशाल लिप्टस (यूकेलिप्टस) का पेड़ राहगीरों के लिए साक्षात काल बन गया है. सड़क से बिल्कुल सटकर खड़ा यह पेड़ अब तक कई जिंदगियां लील चुका है और कईयों को जीवनभर का दर्द दे चुका है. इसके बावजूद प्रशासन इस गंभीर खतरे से अनजान बना हुआ है.
आंजन पुल के पास घटी घटनाएं: 6 जून 2026 की देर शाम रोजाना की तरह जमुई से पढ़ाकर अपने घर लौट रहे प्राइवेट शिक्षक आंजन की सड़क हादसे में मौत हो गई. आंजन पुल के पास तिरछे मोड़ पर सड़क किनारे लिप्टस के पेड़ से बाइक की टक्कर हो गई थी. शिक्षक अपने माता-पिता के इकलौते संतान थे.
बीते 10 जनवरी 2026 को जमुई के व्यवसाई आभूषण कारोबारी से आंजन पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने 50 लाख और ज्वलरी लूट लिया था. जब व्यवसाई जमुई से मलयपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तब अहले सुबह आंजन पुल पर सुनसान और अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था.
आंजन पुल पर ही दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई थी, उक्त घटना में झाझा थाना क्षेत्र के धमना गांव निवासी भरोसी साह की मौत हो गई थी. उक्त स्थान पर बीते दिनों लूट और सडक दुर्घटना की कई घटनाएं हुईं. घटना के समय सड़क जाम से लेकर कैडिंल मार्च तक किया जाता रहा है. इसके बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन तो मिला लेकिन उसे आजतक पूरा नहीं किया जा सका है.
तिरछी ढलान, दोमुहाना और जानलेवा मोड़: दरअसल, मलयपुर रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पहले यात्रियों को पत्नेश्वर और आंजन पुल से होकर गुजरना पड़ता है. जमुई से मलयपुर की ओर जाते समय जैसे ही गाड़ियां आंजन पुल पार करती हैं, सामने एक तिरछी ढलान वाली सड़क और दोमुहाना आता है.
विशाल लिप्टस का पेड़ बना मुसीबत:इस दोमुहाने से एक रास्ता मलयपुर रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, दूरसा मार्ग मलयपुर बस्ती की तरफ मुड़ता है. इसी संवेदनशील दोमुहाने के मुहाने पर सड़क से बिल्कुल सटकर यह विशाल लिप्टस का पेड़ खड़ा है. इस पेड़ के दोनों तरफ गहरे गड्ढे हैं, जो किसी भी अनियंत्रित वाहन को सीधे मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी है.
रात में बढ़ जाता है खतरा: दिन के उजाले में तो यह पेड़ साफ नजर आता है, जिससे चालक सतर्क हो जाते हैं. असली मुसीबत शाम ढलते ही शुरू होती है. यह इलाका सुनसान रहता है. स्ट्रीट लाइट या रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है. सूरज डूबते ही यहां अंधेरा छा जाता है.
नहीं है स्ट्रीट लाइट्स: उक्त मार्ग मुख्य मार्ग है, इसलिए इस मार्ग पर छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन दिनरात होता है. दिन में तो सड़क किनारे पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन शाम ढलते ही अंधेरे में सड़क किनारे खड़ा पेड़ काल बन जाता है. जरा-सी भी चूक हुई की जान पर बन आती है.
प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ब्लैक स्पॉट पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग की नींद नहीं खुल रही है. जिम्मेदार लोगों ने बस पेड़ पर केवल खानापूर्ति के लिए रेडियम स्टीकर चिपका है. लेकिन और कहीं सावधानी पट्टीका या बोर्ड नहीं है.
"लाइट नहीं रहता है. पहले पोल पर लाइट था. तीन मुहाने के कारण सफर करना जानलेवा है. पेड़ काटा जा रहा है."- प्रदीप रावत, स्थानीय निवासी
"रास्ते में पेड़ होने के कारण दिक्कत होती है. रोज रात को रोड पर अंधेरा रहता है. लाइट नहीं है."- मुकेश मांझी, स्थानीय निवासी
बगल में थाना: हैरानी की बात यह है कि यह खतरनाक मोड़ जमुई मलयपुर थाना क्षेत्र में आता है और मलयपुर थाने से इस पेड़ की दूरी महज कुछ सौ मीटर है. वहीं, जमुई जिला मुख्यालय स्थित वन विभाग का कार्यालय भी यहां से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है. स्थानीय अधिकारी रोज इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन खतरा जस का तस बना हुआ है.
70 KM दूर बैठे अधिकारी के फैसले का इंतजार: मामला तब पेचिदा हो जाता है जब पेड़ काटने के अधिकार की बात आती है. यह इलाका मुंगेर वन प्रमंडल के अंतर्गत आता है. नियम-कानून के अनुसार, इस जानलेवा पेड़ को हटाने या काटने का अंतिम फैसला मुंगेर के वन प्रमंडल अधिकारी (डीएफओ) को ही लेना है, जिनका दफ्तर घटनास्थल से करीब 70-75 किलोमीटर दूर है.
कैमरे पर बोलने से बचते रहे जिम्मेदार: ईटीवी भारत संवाददाता ने जमुई DFO तेजस जायसवाल से उक्त मामले में जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कैमरे पर कुछ बताने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ़ द रिकॉर्ड बोले कि उक्त इलाका मुंगेर वन प्रमंडल क्षेत्र में आता है. इसलिए मुंगेर डीएफओ का ही इसपर बोलना ठीक होगा.
"उनको (मुंगेर डीएफओ) ही डिसिजन लेना होगा, लेकिन चूकिं मामला सुरक्षा से जुड़ा है इसलिए उक्त पेड़ को अवश्य हटाया जाना चाहिए. कई जगह सड़क किनारे पेड़ पहले से है."- तेजस जायसवाल, जमुई DFO
सुरक्षा के लिए उठाने होंगे ये कदम: आंजन पुल और तिरछे मोड़ पर सबसे पहले लाइट लगाने की जरूरत है. सड़क से बिलकुल सटे और झुके पेड़ को हटाया जाना चाहिए. पुल के नीचे ढलान और चढ़ाई पर सड़क के दोनों तरफ लोहे या अन्य साधन से बेरिकेटिंग करनी चाहिए. सावधानी और सतर्कता वाली पट्टीका लगनी चाहिए. संभव हो तो ढलान की तरफ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए. रात में पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुचारू रहनी चाहिए.
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