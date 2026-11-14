फरीदाबाद में वनों की अवैध कटाई, नूंह के पुन्हाना में खपाने की कोशिश, हजारों टन लकड़ी छोड़कर मालिक छूमंतर
Faridabad Trees Disposed of in Nuh : फरीदाबाद में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों को नूंह के पुन्हाना में खपाया जा रहा है.
Published : November 14, 2026 at 5:28 PM IST
Faridabad Trees Disposed of in Nuh : हरियाणा में फरीदाबाद के वन क्षेत्र में काटे गए पेड़ों को नूंह के पुन्हाना में खपाया जा रहा है. वन विभाग के छापे के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है.
भारी मात्रा में लकड़ियां बरामद : नूंह जिले में शुक्रवार को वन विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ आरा मशीनों पर निरीक्षण किया. सबसे ज्यादा निगाह पुनहाना मंडी पर रही, जो लकड़ी के बाजार के लिए बड़ी मंडी मानी जाती है. शुक्रवार को फरीदाबाद और नूंह जिले की वन विभाग की टीम पुनहाना मंडी पहुंची, जहां पर भारी मात्रा में पेड़ों की लकड़ियों से लदी हुई गाड़ियां बरामद हुईं. आनन - फानन में वन विभाग की ओर से यहां पर आरा मशीनों को सील कर दिया गया और आरा मशीन के मालिक मौके की स्थिति को देखते हुए भागते हुए भूमिगत हो गए और लापता बताए जा रहे हैं. इस मामले में फिलहाल हजारों टन लकड़ियों से भरी चार से आधा दर्जन गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं. उनकी निगरानी वन विभाग ने शुरू कर दी है.
आरा मशीन संचालक मौके से फरार : पुनहाना वन रेंज अधिकारी जयपाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि सरकारी पेड़ आरा मशीन पर फरीदाबाद से आए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वे मौजूद हैं. इससे पहले फरीदाबाद वन विभाग के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे थे. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी ये पता नहीं लग पाया है कि इन लकड़ियों को किस प्रकार यहां पर लाया गया, कौन लाने वाला था, ये जांच का विषय है. उन्होंने कहा कि करीब 5 - 6 गाड़ियों में लकड़ी भरी हुई है. उनको कब्जे में लिया गया है और अभी उनका वजन किया जाएगा, फिर इसका सही आंकलन किया जाएगा. वहीं मौके पर एक व्यक्ति ने बताया कि आरा मशीन संचालक का कोई लेना - देना नहीं है, हालांकि आरा मशीन संचालक मौके से फरार हो गए.
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