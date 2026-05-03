हिमाचल में बारिश-तूफान से दिन में छाया अंधकार, सड़कों पर गिरे पेड़, थमी गाड़ियों की रफ्तार
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, यातायात अवरुद्ध होने से परेशान हुए लोग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 4:14 PM IST
कसौली/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया. सुबह होते ही लोगों को रात जैसा एहसास हुआ और सुबह 7:30 बजे से अचानक अंधेरा छाने लगा. जिसके थोड़ी देर बाद ही अंधड़ चल पड़ी और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी.
बारिश-तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
प्रदेशभर में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. बारिश और तेज तूफान के चलते विभिन्न इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे बन गए कि कई स्थानों पर रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए और आवाजाही ठप हो गई. सड़कों पर गिरे पेड़ों के कारण यातायात बाधित हो गया, मौसम खराब होने से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई.
पेड़ गिरने से सड़कें हुई अवरुद्ध
इसी कड़ी में बिलासपुर शहर के रोड़ा सेक्टर में एक बड़ा पेड़ गिरने से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बंद हो गया. जिसके चलते एक तरफ गाड़ियों की आवाजाही रुक गई और जाम की स्थिति बन गई. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है.
प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 मई से 5 मई तक प्रदेश में भारी बारिश-बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की है. 3 मई और 5 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 4 मई को ऑरेंज अलर्ट है. हालांकि बारिश का दौर प्रदेश में 8 मई तक जारी रहेगा. ऐसे में आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. इसके साथ ही बिजली कड़कने, आंधी और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.