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हिमाचल में बारिश-तूफान से दिन में छाया अंधकार, सड़कों पर गिरे पेड़, थमी गाड़ियों की रफ्तार

हिमाचल में बारिश-तूफान के बाद के हाल ( ETV Bharat )

कसौली/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा छा गया. सुबह होते ही लोगों को रात जैसा एहसास हुआ और सुबह 7:30 बजे से अचानक अंधेरा छाने लगा. जिसके थोड़ी देर बाद ही अंधड़ चल पड़ी और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी. बारिश-तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें प्रदेशभर में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. बारिश और तेज तूफान के चलते विभिन्न इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे बन गए कि कई स्थानों पर रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए और आवाजाही ठप हो गई. सड़कों पर गिरे पेड़ों के कारण यातायात बाधित हो गया, मौसम खराब होने से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई.