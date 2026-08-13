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पौड़ी में हजारों पेड़ों पर मंडरा रहा संकट! वन विभाग ने दिया जवाब

उत्तराखंड में फिर से विकास के नाम पर पेड़ों की काटने की तैयारी चल रही है. इस बार मामले पौड़ी गढ़वाल जिले से जुड़ा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 5:41 PM IST

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पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी शहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल करते हुए प्रशासन ने बुआखाल से सर्किट हाउस तक करीब सात किलोमीटर लंबे मोटरमार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की तैयारी शुरू कर दी है. परियोजना के प्रथम चरण में सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है. इसी सर्वे के दौरान सड़क की जद में आने वाले पेड़ों की गणना भी की जा रही है. बताया जा रहा है कि बुआखाल से सर्किट हाउस तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण की जद में करीब हजारों पेड़ आ सकते हैं.

बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रभावित होने की सूचना के बाद पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है. वहीं, वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल पेड़ों के कटान की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.

बुआखाल से सर्किट हाउस तक सड़क चौड़ीकरण: पौड़ी के डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि वन विभाग को बुआखाल से सर्किट हाउस तक सड़क चौड़ीकरण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे के दौरान यह चिन्हित किया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में कितने पेड़ आ रहे हैं.

सर्वे पूरा होने के बाद पेड़ों की संख्या समेत पूरी रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजी जाएगी. भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद ही पेड़ों के छपान और कटान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. फिलहाल परियोजना केवल प्रारंभिक सर्वे के चरण में है और इस समय पेड़ों की गणना का काम किया जा रहा है.
-महातिम यादव, डीएफओ-

पर्यावरण संरक्षण पर खड़े हो रहे सवाल: सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की इस योजना से जहां शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होने और सड़क को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है, वहीं हजारों पेड़ों के संभावित प्रभावित होने से पर्यावरण संरक्षण को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

पर्यावरण प्रेमियों की चिंता: पर्यावरण प्रेमी शंकर बिष्ट ने पौड़ी में बुआखाल से सर्किट हाउस तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकती है.

कुछ समय पहले ऋषिकेश-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर सात मोड़ के समीप सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों के कटान की प्रक्रिया शुरू की गई थी. स्थानीय लोगों के विरोध के बाद फिलहाल पेड़ों को काटने का काम रोक दिया गया है. इसी तरह की स्थिति अब पौड़ी में भी देखने को मिल रही है. बुआखाल से कंडोलिया की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम रहती है. यह मार्ग मुख्य रूप से बाईपास के रूप में इस्तेमाल होता है और यहां यातायात लगभग न के बराबर है.
-शंकर बिष्ट, पर्यावरण प्रेमी-

ऐसे में जहां ट्रैफिक न के बराबर है, वहां इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटकर सड़क चौड़ी करने की जरूरत पर पर्यावरण प्रेमी शंकर बिष्ट ने सवाल खड़े किए हैं. शंकर बिष्ट का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यदि हजारों पेड़ों की कटाई की जाती है तो इसका सीधा असर पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ेगा.

उन्होंने चेतावनी दी कि आज विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़ों का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है. उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से अपील की कि सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता और उपयोगिता का गंभीरता से आकलन किया जाए व परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए.

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ROAD WIDENING PAURI
पौड़ी में पेड़ काटे जाएगे
बुआखाल से सर्किट हाउस रोड
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