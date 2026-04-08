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कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क पर गिरे पेड़ और खंभे, केस्को एमडी बोले- "लापरवाही बरतने पर होगा एक्शन"

कानपुर : जिले में शनिवार को आये भीषण तूफान और बारिश के बाद से फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र का तो बुरा हाल है. मुख्य सड़कों पर गिरे पेड़ों को अभी तक नहीं हटाया गया है. जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कत हो रही है.

शहर में फजलगंज, नवीन नगर काकादेव, कल्याणपुर, किदवई नगर समेत अन्य कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भीषण तूफान और बारिश के बाद से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र का तो बुरा हाल है. बुधवार को फीटा के महासचिव ने बीच सड़क फैले पेड़ व गिरे हुए खंभों को देखा.

औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों का कहना है कि ऐसी दिक्कतें हैं, जिससे कारोबार चौपट है. पूरे मामले पर केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने कहा कि जहां-जहां खंभे गिरे हैं, उन्हें ठीक कराया जा रहा है. जल्द ही फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में टीमें पहुंचेंगी.