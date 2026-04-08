कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क पर गिरे पेड़ और खंभे, केस्को एमडी बोले- "लापरवाही बरतने पर होगा एक्शन"
केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने कहा कि जहां-जहां खंभे गिरे हैं, उन्हें ठीक कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 10:43 PM IST
कानपुर : जिले में शनिवार को आये भीषण तूफान और बारिश के बाद से फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र का तो बुरा हाल है. मुख्य सड़कों पर गिरे पेड़ों को अभी तक नहीं हटाया गया है. जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कत हो रही है.
शहर में फजलगंज, नवीन नगर काकादेव, कल्याणपुर, किदवई नगर समेत अन्य कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भीषण तूफान और बारिश के बाद से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र का तो बुरा हाल है. बुधवार को फीटा के महासचिव ने बीच सड़क फैले पेड़ व गिरे हुए खंभों को देखा.
औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों का कहना है कि ऐसी दिक्कतें हैं, जिससे कारोबार चौपट है. पूरे मामले पर केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने कहा कि जहां-जहां खंभे गिरे हैं, उन्हें ठीक कराया जा रहा है. जल्द ही फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में टीमें पहुंचेंगी.
शहर में आंधी-पानी का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है. ऐसे में करीब पांच लाख लोग ऐसे हैं, जो बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं. इसके पीछे अहम वजह जगह-जगह पेड़ों का टूटकर गिरना है.
शहर में शनिवार शाम को जिस तेज गति के साथ चलीं हवाओं ने हाहाकार की स्थिति ला दी, उससे सबसे अधिक नुकसान पौधों को हुआ. इसके बाद केस्को की ओर से तमाम सब स्टेशनों पर पेड़ों की छंटाई कराकर सप्लाई नॉर्मल की गई. केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने कहा कि अगर कहीं लापरवाही बरती गई है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा.
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