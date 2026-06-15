हांसी में तेज आंधी-बारिश से भारी नुकसान, मोबाइल टावर धड़ाम, बाल-बाल बचे लोग
हरियाणा के हांसी में तेज़ आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है. मोबाइल टावर गिरने से मोबाइल सेवाएं ठप हो गई है.
Published : June 15, 2026 at 8:47 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 8:58 PM IST
हांसी : हरियाणा के हांसी में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज आंधी और बारिश के साथ कहर बरपाया. तेज हवाओं के कारण शहर के बाबा श्याम मंदिर रोड पर एक बड़ा पेड़ धराशायी हो गया. इसी दौरान पास में लगा एक मोबाइल टावर भी तेज तूफान का सामना नहीं कर सका और टूटकर नीचे गिर गया. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मोबाइल टावर गिरा : गनीमत यह रही कि हादसे के समय टावर और पेड़ के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि पेड़ और टावर गिरने से आसपास स्थित मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है. कई मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि क्षेत्र के लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा. मोबाइल टावर गिरने के कारण आसपास के इलाके में मोबाइल नेटवर्क सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं, जिससे लोगों को संचार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की है.
पेड़ भी गिरे : शहर के अन्य हिस्सों से भी पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की सूचनाएं मिली हैं. वहीं आंधी और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली. हालांकि मौसम के इस बदले रूप ने कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.
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