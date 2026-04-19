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पटना चिड़ियाघर में बनेगा ट्री टॉप वॉक-वे, 9.81 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना की स्वीकृति

'ट्री टॉप वॉक वे' बनेगा: इसके अलावा पटना जू में टॉयलेट की भी संख्या बढ़ाई जाएगी और जो पुराने टॉयलेट से उनका जिर्णोद्धार कराया जाएगा. इसके साथ ही वॉटर फैसेलिटीज की भी संख्या बढ़ाई जाएगी. आनंद किशोर ने बताया कि इसके अलावा 4.87 करोड़ की लागत से गेट नंबर 1 के पास एक नया कैफेटेरिया, दो किओस्क तैयार कराए जाएंगे. इसके साथ ही पटना जू में 'ट्री टॉप वॉक वे' की शुरुआत की जाएगी.

4.94 करोड़ गेट बनेगा: आनंद किशोर ने बताया कि जू के अंदर कई सारे नई सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है. जिसमें दो फूड किओस्क, एक कैफेटेरिया निर्माण कराए जाएंगे. गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 का पुनर्निर्माण 4.94 करोड़ की लागत से किया जाएगा. इसमें सिर्फ गेट ही नहीं होगा बल्कि अत्याधुनिक टिकट काउंटर, सोविनियर शॉप (जहां जू से संबंधित या दगार वस्तुएं होगी), सामान रखने के लिए क्लॉक रूम, कर्मियों के लिए स्टाफ रूम के साथ-साथ टॉयलेट का निर्माण शामिल है.

23 पदों का सृजन होगा: विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि संजय गांधी जैविक उद्यान में 23 पदों का सृजन कर बहाली की मंजूरी दी गई है. यह पद परमानेंट और संविदा पर आधारित दोनों है. इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान में कार्यरत 346 दैनिक कामगारों के मासिक वेतन में ₹2000 की बढ़ोतरी की गई है. ऐसे में पहले जहां दैनिक कामगारों को 11200 रुपए मिलते थे, वहीं अब 13200 रुपए मिलेंगे.

"ट्री टॉप वॉकवे के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को प्रस्ताव दे दिया गया है. वहां से मंजूरी का इंतजार है. इसमें पेड़ के ऊपर चलने का एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा. यह एक ऐसा पैदल मार्ग होगा जहां पेड़ के ऊपर से चलने का एक्सपीरियंस मिलेगा. पेड़ के ऊपर से पर्यटक पक्षियों और वन्य जीवों को देख सकेंगे और प्रकृति की सुंदरता का बेहतर तरीके से दीदार कर सकेंगे." -आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पटना चिड़ियाघर (ETV Bharat)

चिल्ड्रेंस पार्क का पुनर्निर्माण होगा: आनंद किशोर ने बताया कि इसी योजना के तहत पटना जू के चिल्ड्रेंस पार्क का पुनर्निर्माण कराया जाएगा. जिसमें कई सारे गेम के एक्टिविटी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि घूमने आने वाले बच्चे बेहतर एक्सपीरियंस ले सकें. इसके साथ ही 15 उच्च गुणवत्ता के आकर्षक और सुंदर सेल्फी पॉइंट जू परिसर में इंस्टॉल किए जाएंगे. इसके साथ ही पटना जू में बेंचेज की संख्या बढ़ाई जाएंगी और 150 इको फ्रेंडली बेंचेज का इंस्टालेशन होगा. वर्तमान में जो बेंचेज है वह पत्थर के हैं जो धूप में गर्म हो जाते हैं. जो नए बेंचेज इंस्टॉल होंगे वह अच्छी क्वालिटी के लकड़ी के होंगे और सुंदर, आरामदायक और आकर्षण होंगे.

टॉय ट्रेन का काम होगा: आनंद किशोर ने बताया कि टॉय ट्रेन के लिए पटना जू की ओर से भारतीय रेलवे को 5 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया गया है. जल्द ही इस पर रेलवे की ओर से काम शुरू होने वाला है. इसके साथ ही 16 जू गाइड तैनात किए गए हैं. उनका रेट भी निर्धारित कर दिया गया है. कोई गाइड के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक करके जाता है तो टिकट के अलावा एक गाइड पर प्रति व्यक्ति ₹10 का भुगतान करना होगा.

पटना चिड़ियाघर (ETV Bharat)

"बैठक में गाइड का रेट तय किया गया है. इसी महीने से गाइड की व्यवस्था शुरू की गई है और अभी प्रत्येक गाइड पर ₹20 लिया जा रहा था, जिसे कम किया गया है. उन्होंने बताया कि जितनी भी तमाम योजनाएं आज स्वीकृत हुई है, उसे अगले एक से डेढ़ साल में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है." -आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

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