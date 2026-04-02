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गोरखपुर में बाइक सवार पर गिरा पेड़, पत्रकार की मौत, एक साथी घायल

दोनों बाइक सवार घर लौट रहे थे, हादसे के बाद पत्रकारिता जगत में शोक.

पत्रकार मौत
पत्रकार मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:24 PM IST

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गोरखपुर: शहर में बुधवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. दरअसल, जब अचानक रेलवे जीएम कार्यालय के सामने सड़क किनारे खड़ा एक पुराना इमली का पेड़ गिर पड़ा और उसकी चपेट में आकर एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा जीएम ऑफिस रेलवे के सामने उस समय हुआ, जब दोनों एक ही वाहन से शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब से अपने घर लौट रहे थे.

मृतक की पहचान जितेंद्र शुक्ला (पुत्र मार्कण्डेय), निवासी बिछिया (हनुमान मंदिर के पास) के रूप में हुई है. वहीं, घायल प्रमोद पाल (पुत्र कन्हैया पाल), जो पेशे से पत्रकार हैं. बताया जा रहा है कि वाहन जितेंद्र शुक्ला स्वयं चला रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही बाइक जीएम ऑफिस रेलवे के सामने पहुंची, अचानक एक जर्जर इमली का पेड़ भरभराकर वाहन पर आ गिरा. हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने दोनों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने जितेंद्र शुक्ला की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया. मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही जितेंद्र शुक्ला ने दम तोड़ दिया. इस खबर से परिवार में कोहराम मच गया.


घटना की सूचना मिलते ही गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब के अध्यक्ष ओंकार धर द्विवेदी, मंत्री पंकज श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार अस्पताल पहुंचे और घायल का हालचाल जाना. पूरे पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. इस दौरान लोगों का कहना है कि शहर में कई पुराने और जर्जर पेड़ सड़क किनारे खड़े हैं, जिनकी समय रहते न तो छंटाई की जाती है और न ही हटाने की कोई ठोस व्यवस्था है. अगर समय रहते ध्यान दिया जाता, तो शायद एक जान बचाई जा सकती थी.

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