सीमा सुरक्षा से पर्यावरण सुरक्षा तक: स्थापना दिवस पर बीएसएफ जवानों का अनूठा अभियान
कमांडेंट राकेश ने कहा कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, समाज और प्रकृति के प्रति भी उतनी ही निष्ठा से काम करता है.
Published : December 1, 2025 at 6:17 PM IST
जैसलमेर: सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर 38वीं बटालियन बीएसएफ ने सोमवार को राष्ट्र सेवा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक बड़े पौधरोपण अभियान का आयोजन किया. इस अभियान का नेतृत्व कमांडेंट राकेश पंवार ने किया. पूरा कार्यक्रम क्षेत्रीय मुख्यालय, जैसलमेर नॉर्थ के डीआईजी जितेंद्र सिंह बिंजी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ.
मुख्यालय परिसर से लेकर सीमा चौकियों तक पौधे रोपे गए. अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए पौधों के पूर्ण विकसित पेड़ बनने तक उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया. अभियान ने न केवल हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया, बल्कि स्वस्थ पर्यावरण को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में भी स्थापित किया.
इस अवसर पर कमांडेंट राकेश पंवार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारे भविष्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ दायित्व है. बीएसएफ केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति भी उतनी ही दृढ़ता से कार्य करता है. पौधरोपण अभियान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित विरासत छोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
पौधरोपण कार्यक्रम के बाद बटालियन मुख्यालय और सीमा चौकियों पर 'प्रहरी भोज' का आयोजन किया गया. इसमें अधिकारियों से लेकर जवानों तक सभी ने एक साथ भोजन कर आपसी एकता, अनुशासन, सौहार्द और टीम भावना को और मजबूत किया. यह आयोजन बीएसएफ की उस परंपरा को भी दर्शाता है, जिसमें सेवा के साथ-साथ मानवीय मूल्यों और सामूहिक शक्ति को समान महत्व दिया जाता है.