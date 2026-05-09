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फतेहाबाद में दो विभागों का गजब 'कारनामा', बीच सड़क पर छोड़ दिया पेड, अनुमति का इंतजार

भूना क्षेत्र में भूना-ढाणी सांचला सड़क पर निर्माण एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है. नई सड़क के बीचों-बीच एक पेड़ छोड़ दिया गया.

Tree Middle of Road in Fatehabad
Tree Middle of Road in Fatehabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 2:16 PM IST

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फतेहाबाद: एक तरफ हरियाणा में हरे-भरे पेड़ों की दिनदहाड़े कटाई हो रही है. रातों-रात जंगल साफ हो रहे हैं, हैरानी की बात ये है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती. इससे भी हैरानी की बात ये है कि जब बात लोगों की जान की हो, तब अधिकारी नियमों और कायदे-कानूनों में उलझ जाते हैं. हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद की. भूना में नई सड़क तो बना दी गई, लेकिन पेड़ को बीचों-बीच छोड़ दिया गया.

नई सड़क के बीच छोड़ दिया पेड़: दो विभागों के इस कारनामें का खामिया अब लोगों को जान जोखिम में रखकर चुकाना पड़ रहा है. जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सबसे चिंताजनक बात ये है कि जिस जगह पेड़ मौजूद है, वहीं सड़क पर मोड़ भी है. ऐसे में यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. सड़क निर्माण पूरा होने के बाद अब ग्रामीणों में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है.

फतेहाबाद में दो विभागों का गजब 'कारनामा', बीच सड़क पर छोड़ दिया पेड, अपने रिस्क पर करें सफर (ETV Bharat)

ग्रामीणों में रोष: ग्रामीणों के अनुसार भूना-ढाणी सांचला सड़क का निर्माण कार्य एक दिन पहले ही पूरा हुआ है. सड़क शुरू होने के बाद जब लोगों ने यहां से आवाजाही शुरू की, तो बीच सड़क में खड़े पेड़ को देखकर सभी हैरान रह गए. लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग ने सड़क निर्माण के दौरान इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज किया. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की डिजाइन और सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया. नई सड़क बनने के बाद जहां लोगों को राहत मिलने की उम्मीद थी, वहीं अब ये सड़क डर और चिंता का कारण बन गई है.

मोड़ पर पेड़ होने से हादसे का खतरा ज्यादा: स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर जिस जगह पेड़ खड़ा है, वहां मोड़ होने के कारण सामने से आने वाला वाहन अचानक दिखाई देता है. ऐसे में यदि कोई वाहन चालक तेज रफ्तार में हो या रात के समय यहां से गुजर रहा हो तो बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीणों ने बताया कि फिलहाल पेड़ पर केवल टेप लगाकर चेतावनी देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. उनका कहना है कि रात के समय ये पेड़ साफ दिखाई नहीं देता और किसी भी समय बाइक या कार सवार इसकी चपेट में आ सकते हैं. लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

वन विभाग से अनुमति का इंतजार: गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह ने बताया कि "सड़क निर्माण का काम जिला परिषद की ओर से करवाया गया है. पेड़ हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है. अनुमति मिलते ही पेड़ को हटाकर सड़क को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया जाएगा." वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पेड़ नहीं हटाया जाता, तब तक यहां सुरक्षा के लिए मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत लगाए जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में नोटिस बोर्ड पर बनी 9 किलोमीटर लंबी सड़क! ग्रामीणों ने किया हंगामा, लोक निर्माण विभाग ने दी सफाई

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